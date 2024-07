Call of Duty: Black Ops 6 z betą jeszcze w te wakacje. Kto zagra wcześniej?

Jeszcze w te wakacje pierwsi gracze będą mogli sprawdzić, jak wygląda rozgrywka online w najnowszej odsłonie Call Of Duty. Twórcy Black Ops 6 zapraszają zainteresowanych do wspólnego odkrywania tajemnic.

Black Ops 6, stworzony przez Treyarch i Raven, to thriller szpiegowski rozgrywający się na początku lat 90., w czasie intensywnych zmian na arenie międzynarodowej, takich jak koniec zimnej wojny, po którym USA pozostały jedynym supermocarstwem. Gra wyróżnia się niezwykłą, zaskakującą i łamiącą konwencje narracją. Kampania dla pojedynczego gracza w Black Ops 6 oferować ma dynamiczną rozgrywkę z różnorodnymi lokacjami i efektownymi elementami scenografii. Do tego niespodziewane zwroty akcji, ryzykowne operacje i misje szpiegowskie.

– przynajmniej tak wynika z oficjalnego opisu gry, która na konsole i komputery PC trafi już 25 października. Fani strzelanek FPS powinni być zachwyceni, ale nie da się ukryć, że w Call of Duty najważniejszy jest tryb online, który każdego roku przed ekrany przyciąga miliony graczy z całego świata. Tak też ma być w przypadku Black Ops 6. W trybie multiplayer fani będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na 16 nowych mapach dostępnych w dniu premiery.

Wśród nich znajdą się 12 standardowych map (6 na 6) oraz 4 mapy szturmowe, zaprojektowane do walk 2 na 2 i 6 na 6. Black Ops 6 to także powrót kultowego trybu zombie, w którym gracze stawią czoła hordom nieumarłych na dwóch nowych mapach dostępnych od dnia premiery. Po premierze można oczekiwać kolejnych map i dodatkowych rozwiązań zarówno w trybie multiplayer, jak i Zombie.

Call of Duty: Black Ops 6 z betą jeszcze w te wakacje. Znamy pierwsze szczegóły

Chcecie sprawdzić, co Black Ops 6 będzie oferowało w kwestii rozgrywki online? Będziecie mogli się o tym przekonać jeszcze w te wakacje. Twórcy potwierdzili właśnie, że pod koniec sierpnia odbędą się pierwsze testy beta, w ramach tak zwanego "early access". W dniach 30.08-4.09 serwery otwarte zostaną dla graczy, którzy zamówili grę w przedsprzedaży na wszystkich platformach (konsole i PC), a także subskrybentów Game Pass. A to oznacza zmianę w dotychczasowym dostępie do testów. Beta Black Ops 6 będzie dostępna na wszystkich platformach w tym samym czasie. Otwarta beta, która zaplanowana jest między 6 a 9 września skierowana będzie do wszystkich graczy chętnych sprawdzić rozgrywkę multiplayer – bez względu na to, czy złożyli wcześniej zamówienie, czy nie. Dodatkowo, w ramach testów beta, ci, którzy zakupili w przedsprzedaży najnowsze Call of Duty w wersji "Edycja Skarbca", będą mogli sprawdzić dodatkowych operatorów.

Premiera Call of Duty: Black Ops 6 zapowiedziana jest na 25 października tego roku! Gra będzie dostępna zarówno na poprzednią jak i obecną generację konsol. W najnowszą odsłonę serii będzie można zagrać na:

W sprzedaży będzie kilka edycji gry. Od podstawowej, przez Międzygeneracyjną pozwalającą na granie zarówno na poprzedniej, jak i obecnej generacji, po tzw. Edycję Skarbca. Ta wersja, kosztująca poza 470 zł, zawierać będzie: