Zimne wieczory z Xbox Game Pass. Nowe gry na koniec miesiąca

Październik w Xbox Game Pass przyniósł do tej pory m.in. Gotham Knights, Warhammer 40,000: Darktide, czy opisywane przez nas kilka dni temu Forza Motorsport. Dziś do katalogu zawitała gra Like A Dragon: Ishin!. Jednak to nie koniec miesiąca. Przed wami rozpiska kolejnych tytułów, które do usługi trafią w najbliższych dniach. W co zagracie?

19.10

F1 Manager 2023 (Konsole, Chmura, PC)

24.10

Cities: Skylines II (PC) - premiera

26.10

Dead Space (Konsole Xbox Series X|S, Chmura) - Remake z 2023 r. w ramach usługi EA Play

Frog Detective: The Entire Mystery (Konsole, Chmura)

Mineko’s Night Market (Konsole, Chmura, PC)

31.10

Headbangers: Rhythm Royale (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Jusant (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Xbox Game Pass w październiku. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.10

Gunfire Reborn (Konsole, Chmura, PC)

Kill It With Fire (Konsole, Chmura, PC)

Persona 5 Royal (Konsole, Chmura, PC)

Signalis (Cloud, Console, and PC)

Solasta Crown of the Magister (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie też, o nowym cenniku Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilkunastu dni w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?