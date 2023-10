Co było nie tak z Windows Phone? Skutki jego upadku widać po dziś dzień

Windows Phone jest bezpośrednim następcą systemu Windows Mobile, który cieszył się umiarkowanym sukcesem w dziedzinie smartfonów, ale był technologicznie przestarzały i tracił na popularności w miarę jak rozwijały się konkurencyjne platformy - iOS i Android. W 2010 roku Microsoft ogłosił, że Windows Phone zostanie wprowadzony na rynek jako nowy, odświeżony system operacyjny zaprojektowany od podstaw i charakteryzujący się naprawdę ciekawymi rozwiązaniami i w zakresie designu i "pod maską". Trzeba przyznać, że Microsoft miał ciekawy pomysł, ale gorzej było z jego wykonaniem. I nie chodzi tutaj wcale o sam system, ale przede wszystkim o "nadbudowę" m. in. w postaci jego marketingu.

Windows Phone miał kilka cech, które przyciągnęły uwagę użytkowników i recenzentów. Jedną z nich było nowatorskie i przejrzyste interfejs użytkownika oparty na kafelkach, który MS nazwał "Metro UI". Takie podejście do interfejsu dostarczyło odświeżający kontrast wobec innych platform, które opierały się na ikonach. Animacje otwierające aplikacje dawały poczucie szybkości pracy systemu, co samo w sobie było pewnym... oszustwem.

Windows Phone był znany z doskonałej integracji z usługami Microsoftu, takimi jak Outlook, OneDrive, Office 365 i Xbox Live. W czasie, gdy korzystałem z Lumii niezwykle cieszyłem się z tego, że mój telefon tak dobrze współpracuje z tymi usługami: od lat bowiem pracuję na całej gamie produktów giganta.

Kilka moich telefonów z Windows Phone / Windows 10 Mobile

Przez lata miałem mnóstwo telefonów z Windows Phone'em i Windows 10 Mobile. Nie będę opisywał absolutnie każdego, ale... wymienię te zdecydowanie najlepsze. To właśnie te urządzenia powodowały, że praca z tym OS-em była naprawdę przyjemna.

Nokia Lumia 920 - Ów flagowiec został uznany za jedno z najlepszych urządzeń z systemem Windows Phone. Wyposażony w aparat PureView, był znany ze świetnych zdjęć w warunkach słabego oświetlenia.

Nokia Lumia 1020 - Akurat to urządzenie zasłynęło jako jeden z pierwszych smartfonów z aparatem o rozbudowanej matrycy (41 megapikseli), co przyciągnęło amatorów fotografii.

Nokia Lumia 1520 - Tutaj mamy do czynienia z phabletem: oferował duży ekran i wydajne podzespoły, co czyniło go atrakcyjnym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebowali większego ekranu.

Microsoft Lumia 950 (był też wariant XL) - i były to ostatnie smartfony z systemem Windows 10 Mobile. To też zarazem ostatnie próby Microsoftu, by utrzymać się na rynku mobilnym. Oferowały dobre aparaty, logowanie przy pomocy skanera tęczówki oraz Continuum, funkcję pozwalającą na podłączenie urządzenia do monitora i korzystanie z interfejsu przypominającego Windows na komputerze.

Co zawiodło w Windows Phone?

Windows Phone jednak miał sporo problemów, z którymi nie poradził sobie aż do samego końca. Ostatecznie, wszystko to przełożyło się na późniejszą decyzję Microsoftu: porzucenie tego OS-u. Microsoft krótko po wydaniu telefonów 950 i 950 XL, zwyczajnie zakończył projekt Windows 10 Mobile (następcę Windows Phone 7 i Windows Phone 8(.1)). Jakie główne problemy trawiły ten system?

Brak aplikacji - Jednym z największych problemów Windows Phone był brak aplikacji. Deweloperzy nie byli zainteresowani tworzeniem aplikacji na tę platformę ze względu na niewielką bazę użytkowników. To sprawiło, że Windows Phone był daleko w tyle za konkurencyjnymi systemami, które oferowały bogate ekosystemy aplikacji.

Zbyt mały udział w rynku - Mimo starań Microsoftu, udział Windows Phone na rynku smartfonów pozostawał niewielki w porównaniu do iOS i Androida. To sprawiło, że trudno było przyciągnąć nowych użytkowników i deweloperów.

Niezrozumiałe decyzje marketingowe - Microsoft miał trudności z efektywnym marketingiem swojego systemu operacyjnego. Niektóre decyzje, takie jak zmiana nazwy systemu z Windows Phone na Windows 10 Mobile, były mylące dla konsumentów.

Zamknięty ekosystem - Mimo że integracja z usługami Microsoftu była zaletą, to równocześnie ograniczała ekosystem Windows Phone do użytkowników korzystających z tych usług.

Po upadku Windows Phone i wycofaniu się Microsoftu z rynku smartfonów, pojawiły się liczne skutki tego niepowodzenia, zarówno dla samej firmy, jak i dla branży mobilnej jako całości.

Straty finansowe Microsoftu - Microsoft zainwestował ogromne środki w rozwijanie i promowanie Windows Phone. Upadek projektu spowodował znaczne straty finansowe dla firmy. Jednak to nie był jedyny koszt. Microsoft musiał również zwolnić tysiące pracowników, a także ponieść koszty związane z niewykorzystanymi zasobami i projektami.

Wzrost dominacji iOS i Androida - Upadek Windows Phone oznaczał, że rynek smartfonów stał się jeszcze bardziej zdominowany przez dwóch głównych graczy: Apple i Google. iOS i Android zdobyły większy udział w rynku i stały się jeszcze bardziej wpływowymi ekosystemami.

Ostateczne przesunięcie uwagi na usługi - Po upadku Windows Phone, Microsoft skoncentrował się bardziej na dostarczaniu usług i oprogramowania na innych platformach, takich jak iOS i Android. Aplikacje Microsoftu stały się dostępne na tych systemach, co pozwoliło firmie na utrzymanie swojej obecności na rynku mobilnym poprzez inny kanał.

Duopol, brak istotnych alternatyw - Upadek Windows Phone oznaczał utratę alternatywy dla użytkowników. Brak konkurencji wpłynął także na brak innowacji i elastyczność na rynku smartfonów. Rynek staje się mniej zróżnicowany i skoncentrowany na dwóch dominujących platformach.

Windows Phone to projekt, który wywołał w świecie mobilnym niemało zamieszania, ale niestety okazał się projektem nieudanym. Miał swoje zalety, ale nie zdołał na równi konkurować z iOS i Androidem. Mimo to, system ten pozostawił po sobie kilka interesujących urządzeń, które zdobyły sobie grupę oddanych użytkowników. Dzięki temu projekt Microsoftu, choć nie odniósł sukcesu, na zawsze pozostanie częścią historii technologii mobilnych. Mnie osobiście jest bardzo szkoda tak smutnego końca tego projektu.