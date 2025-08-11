Kuriozum w Microsofcie. Przeglądarka dłużej wspierana niż system

Firma Microsoft przedłużyła wsparcie dla przeglądarki Edge na systemie Windows 10 do października 2028 roku. Decyzja ta jest częścią strategii wydłużonej pomocy technicznej dla użytkowników, którzy nie planują migracji na Windows 11.

Jak wiadomo, oficjalne wsparcie dla Windows 10 zakończy się 14 października 2025 roku. Jednak użytkownicy będą mogli przedłużyć je o dodatkowy rok, płacąc 30 dolarów, synchronizując ustawienia komputera z OneDrive (wymagane konto Microsoft) lub wykorzystując punkty Microsoft Rewards (1000 punktów). Po 2026 roku Microsoft nie planuje jednak dalszych przedłużeń dla konsumentów.

Reklama

W związku z tym użytkownicy Windows 10 mogą obawiać się, że wraz z wygaśnięciem wsparcia dla systemu, przeglądarki również przestaną otrzymywać aktualizacje, co zwiększy ryzyko cyberataków. Microsoft uspokaja jednak – Edge oraz WebView2 (technologia wykorzystywana m.in. w aplikacjach PWA, takich jak Uber czy Copilot) będą nadal aktualizowane do co najmniej października 2028 roku, niezależnie od tego, czy użytkownik wykupi przedłużoną pomoc techniczną (ESU).

Co istotne, aktualizacje Edge’a będą dostępne nawet po zakończeniu wsparcia dla Windows 10 w 2026 roku, a użytkownicy nie będą musieli aktywować ESU, aby z nich korzystać.

Microsoft: Edge na Windows 10 z dłuższym wsparciem niż Windows 10

Eksperci spodziewają się, że Google również wydłuży okres wsparcia dla przeglądarki Chrome na Windows 10. W testach zauważono, że Chrome zbiera dane na temat komputerów, które nie spełniają wymagań Windows 11, co może wskazywać na przygotowania do dłuższego utrzymania kompatybilności.

To ważna informacja w kontekście bezpieczeństwa, gdyż po zakończeniu wsparcia dla systemu, korzystanie z nieaktualizowanej przeglądarki mogłoby dodatkowo szybko narazić użytkowników na cyberzagrożenia. Microsoft zapewnia, że taki scenariusz nie grozi posiadaczom Windows 10 przynajmniej przez kolejne trzy lata po oficjalnym „końcu życia” systemu.

Warto dodać, że w przypadku edycji Windows 10 LTSC wsparcie systemu potrwa do stycznia 2027 r., a wersja IoT Enterprise LTSC 2021 ma cykl życia wydłużony do 2032 r. Deklaracja Microsoftu dotycząca 2028 roku obejmie więc zdecydowaną większość użytkowników, dla których Edge będzie mógł pozostać bezpiecznym i aktualnym narzędziem pracy online.

Grafika: depositphotos.com