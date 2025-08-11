Hitowy serial Netfliksa powraca. A to dopiero początek dobrych wiadomości

Netflix ponownie zaskoczył widzów z całego świata, ogłaszając jeszcze przed premierą 2. sezonu "One Piece'a", że serial zostanie przedłużony i trzeci sezon na pewno powstanie! Ta adaptacja najpopularniejszej mangi stworzonej przez Eiichirō Odę konsekwentnie przyciąga przed telewizory miliony widzów z całego świata. Przed premierą pierwszego sezonu wszyscy byli pełni obaw, ale okazało się, że ten pełen pasji projekt... naprawdę się udał. Serial nie tylko rozbudza wyobraźnię miłośników pirackich przygód, lecz także osiąga gigantyczne wyniki oglądalności. Pierwsza seria trafiła na szczyt Top 10 aż w 75 krajach. Poza tym był to pierwszy anglojęzyczny tytuł Netfliksa debiutujący na 1. miejscu w Kraju Kwitnącej Wiśni, gdzie miłość do "One Piece'a" jest przeogromna.

Pierwszy sezon podbił serca widzów, utrzymując się przez osiem tygodni w globalnym rankingu Netfliksa generując niemal 100 milionów wyświetleń. "One Piece" błyskawicznie awansował do grona najczęściej oglądanych i pobieranych serii na platformie, potwierdzając swój fenomen. Co ciekawe: to serial, który został ciepło przyjęty zarówno wśród fanów pierwowzoru, jak i tych, którzy z opowieścią o Luffym i reszcie szalonej ekipy zetknęli się po raz pierwszy.

Premiera drugiego sezonu, nowy zwiastun i oficjalna zapowiedź 3. sezonu

Podczas obchodów Dnia "One Piece" w Tokio, Netflix odsłonił pierwsze kadry z nadchodzącego drugiego sezonu – "Into the Grand Line". Jego premiera planowana jest dopiero na przyszły rok, ale nie przeszkadza to w podgrzewaniu atmosfery już teraz. Wiadomo bowiem, że opowieść zabierze bohaterów w legendarne rejony Grand Line, gdzie czeka na nich jeszcze więcej groźniejszych przeciwników, niebezpiecznych wypraw oraz tajemnicze wyspy. Najnowszy trailer wprowadza też nowe twarze, w tym Nico Robin czy Smokera.

Trailer to dopiero początek, gdyż Netflix oficjalnie potwierdził, że już teraz trwają pracę nad kolejnym sezon, a produkcja nowych odcinków ma ruszyć jeszcze pod koniec tego roku w Kapsztadzie. Co istotne: za kulisami szykuje się spore przetasowanie. Do zespołu showrunnerów dołącza Ian Stokes, który będzie ściśle współpracował z Joem Traczem. Ten duet zwiastuje zupełnie nowe rozdanie. Stokes ma za sobą doświadczenie z tworzenia marvelowskich hitów, zaś Tracz z powodzeniem poprowadził pracę nad drugim sezonem po odejściu Matta Owensa, który dostarczył nam fenomenalny pierwszy sezon. Partnerem produkcyjnym pozostaje Tomorrow Studios, które ściśle współpracuje z wydawnictwem Shueisha.

Netflix ma mocną markę i podchodzi do niej wyjątkowo ostrożnie

Aktorski "One Piece" okazał się dla Netfliksa strzałem w dziesiątkę. Serial jeszcze przed premierą budził wielkie kontrowersje. Bo patrząc na to, jak potraktowano „Cowboy Bebop” obawy były słuszne. Ekipa zaangażowana w produkcję składa się jednak z samych fanów czujących piracki klimat. I co tu dużo mówić – udało się. To prawdziwy hit, który z dnia na dzień wskoczył na listy przebojów. Teraz jednak stawka jest wysoka: oczekiwania widzów wskoczyły na zupełnie inny poziom. Dlatego przed ekipą bardzo trudne zadanie i duża presja. Czy uda się dowieźć? Dowiemy się w przyszłym roku!