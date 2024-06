Ostatnie miesiące dla graczy Xbox posiadających abonament Xbox Game Pass były naprawdę interesujące. Zarówno maj, jak i początek czerwca przyniosły do katalogu m.in. Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume , Brothers: A Tale of Two Sons i premierowe Little Kitty, Big City, EA Sports NHL 24, czy premierowe Senua’s Saga: Hellblade II, Galacticare. Do tego obie części Octopath Traveler, The Callisto Protocol i udostępnione wczoraj premierowo Still Wakes the Deep. Koniec czerwca w Xbox Game Pass może nie jest naszpikowany premierami, ale gracze nie powinni narzekać na to, w co zagrać.

Co więc pojawi się w najbliższych dniach? Przyjrzyjmy się zapowiedziom

19.06

My Time at Sandrock (Konsole, Chmura, PC)

20.06

Keplerth (PC)

25.06

EA Sports FC 24 (Konsole, Chmura, PC)

26.06

SteamWorld Dig (Konsole, Chmura)

SteamWorld Dig 2 (Konsole, Chmura)

27.06

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S, Chmura, PC)

Nie jest to może najmocniejsza rozpiska z ostatnich miesięcy, ale na szczególną uwagę zasługuje EA Sports FC 24, które z pewnością przypadnie do gustu fanom piłki nożnej, którzy nie zdecydowali się na zakup gry na premierę, która miała miejsce w zeszłym roku. Najnowsza odsłona, zastępującą serię FIFA, to też doskonały moment na rozgrywanie meczów z trwających właśnie rozgrywek Euro 2024 odbywających się w Niemczech.

EA SPORTS FC 24 to doskonała okazja, aby zagrać na niemieckich boiskach i zanurzyć się w realistycznym doświadczeniu UEFA EURO 2024, które odzwierciedla autentyczne detale turnieju, od piłki meczowej i opraw transmisji po wiele prawdziwych stadionów i upragnione trofeum, a także zaktualizowane skany głów najlepszych piłkarzy Europy.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

30.06

FIFA 22 (Konsole, PC)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Konsole, Chmura, PC)

Stranded Deep (Konsole, Chmura, PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsole, Chmura, PC)

Sword and Fairy Together Forever (Konsole, Chmura, PC)

5.07

Cricket 22 (Konsole, Chmura, PC)

Tradycyjnie, przypominamy też o nowym cenniku, który obowiązuje od kilku miesięcy. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilku miesięcy w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?