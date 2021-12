Końcówka roku to dla abonentów Xbox Game Pass prawdziwa gratka. Do katalogu dołączają naprawdę mocne tytuły, które umilą zimne wieczory w oczekiwaniu na nadejście Świąt Bożego Narodzenia. W co ciekawego zagracie w grudniu?

Listopad w Xbox Game Pass był naprawdę mocny. Forza Horizon 5 to największa premiera Microsoftu ostatnich lat, GTA: San Andreas wchodzące w skład trylogii GTA: The Trilogy Definitive Edition, choć pełne błędów, również spotkało się ze sporym zainteresowaniem graczy. Do tego tryb multiplayer w Halo Infinite, który niestety boryka się z problemami z cziterami i krytyką ze strony graczy związaną z funkcją crossplay. Grudzień nie zwalnia tempa, a nawet przyspiesza. Końcówka roku zapowiada się fantastycznie - a to dopiero rozpiska na pierwszą połowę miesiąca!

Niewątpliwie największą, grudniową premierą na Xboxa jest fabularny tryb Halo Infinite. Gra trafi do katalogu Xbox Game Pass 8 grudnia na konsole, PC i w ramach usługi Granie w chmurze Xbox Cloud Gaming. A co, oprócz nowej odsłony hitowej serii, za którą odpowiada 343 Industries, pojawi się jeszcze w tym miesiącu?

2 grudnia:

ANVIL (Konsole i PC)

Archvale (Chmura, Konsole i PC)

Final Fantasy XIII-2 (Konsole i PC)

Lawn Mowing Simulator (Chmura, Konsole i PC)

Rubber Bandits (Chmura, Konsole i PC)

Stardew Valley (Chmura, Konsole i PC)

Warhammer 40,000: Battlesector (Chmura, Konsole i PC)

7 grudnia:

Space Warlord Organ Trading Simulator (Chmura, Konsole i PC)

8 grudnia:

Halo Infinite (Chmura, Konsole i PC)

9 grudnia:

One Piece Pirate Warriors 4 (Chmura, Konsole i PC)

14 grudnia:

Aliens: Fireteam Elite (Chmura, Konsole i PC)

Among Us (Konsole)

Xbox Game Pass w grudniu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, nowy miesiąc to także znikające z usługi gry. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w odróżnieniu od tytułów oferowanych w Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, te dodawane do katalogu Game Pass nie są przypisywane do kont na stałe. A co zniknie w grudniu?

15 grudnia: