Granie w chmurze Xbox wchodzi na nowy poziom. Od teraz z usługi możecie skorzystać na konsolach Xbox One, Xbox One S i X oraz Xbox Series X|S. Bez konieczności pobierania ich na dysk i martwienia się, że przeznaczone są wyłącznie na nową generację.

No i stało się. Po zapowiedziach, udostępnieniu grania w chmurze na urządzeniach z Androidem (aplikacja Xbox Game Pass) i iOS (przeglądarka) i komputerach PC (aplikacja Xbox lub przeglądarka) przyszedł czas na konsole Microsoftu. Już teraz możecie zagrać w swoje ulubione gry na konsolach Xbox One, Series X|S bez konieczności ich pobierania. Wystarczy abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz szybkie i stabilne łączę. Kilka sekund i gotowe - można wskoczyć do świata gier dostępnych bezpośrednio na serwerach Microsoftu. A jest w czym wybierać.

W tej chwili na stronach Xbox podana jest lista 314 gier dostępnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. I to tylko tych, które można uruchomić w chmurze. Od hitowych produkcji Microsoft pokroju Halo Infinite (obecnie w wersji multiplayer), Forza Horizon 5, czy serii Gears of War, poprzez tytuły od zewnętrznych studiów. W katalogu znajdziecie gry przygodowe, strzelanki, RPG, także te japońskie, symulatory i wiele innych. Biblioteka jest naprawdę pokaźna. Gry dostępne do uruchamiania w chmurze oznaczone są specjalną ikoną, która informuje, że można je uruchomić natychmiast, bez konieczności pobierania.

Granie w chmurze Xbox już dostępne na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S

Pamiętajcie tylko, że granie w chmurze Xbox to wciąż testy beta i możecie napotkać kilka problemów. Jednym z najczęściej występujących może być utrata połączenia. Do wygodnej gry potrzebne jest szybkie i stabilne łącze. W przypadku konsol Xbox i sprzętów w domu nie powinno być to jednak problemem. Wystarczy dobre Wi-Fi lub połączenie sieciowe, by cieszyć się rozgrywką bez konieczności pobierania często kilkudziesięciu dodatkowych gigabajtów na dysk konsoli. Nie można też zapominać o ograniczeniach, jak na przykład maksymalna rozdzielczość 1080p czy brak HDR.

Dla osób, które posiadają poprzednią generację konsol nie będzie to większym utrudnieniem. Dla tych, którzy grają na Xbox Series X z telewizorem obsługującym HDR jakość rozgrywki będzie niższa niż w przypadku pobrania gry na dysk konsoli. W przypadku gry w chmurze można też zapomnieć o szybkim wznawianiu, AutoHDR, zwiększonej liczbie klatek na sekundę. Funkcje te są dostępne na Xbox Series X|S w przypadku zainstalowanych gier. Nie da się jednak ukryć, że granie w chmurze to dobry sposób na sprawdzenie, czy dany tytuł się spodoba. Bez konieczności pobierania i instalowania, co może trochę potrwać. Uruchomienie gry bezpośrednio na serwerach trwa chwilę i błyskawicznie można rozpocząć rozgrywkę.

Korzystaliście z grania w chmurze Xbox? Jak wam się podoba taka przyszłość, w której nie będzie potrzebny dostęp do fizycznej konsoli, by móc zagrać z najnowsze tytuły? Już teraz wiele firm oferuje tego typu rozwiązania. Mam jednak wrażenie, że to właśnie Microsoft w niedługim czasie będzie liderem usług gamingowych dostępnych w chmurze. Nie tylko ze względu na wykorzystywaną technologię, ale i bibliotekę gier - zarówno tworzonych w wewnętrznych studiach oraz of firm zewnętrznych.