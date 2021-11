mBank zastrzega, że nie jest to żadna jednorazowa promocja (jak z kwietnia tego roku - mBank dla graczy), a platforma, w ramach której będzie można brać udział w wyzwaniach, odblokowywać osiągnięcia i wygrywać gamingowe nagrody.

Rafał Jakubowski, dyrektor marketingu bankowości detalicznej w mBanku:

Konta nie stworzyliśmy sami. Zaprojektowaliśmy je wspólnie z graczami, którzy wskazali nam, jakie elementy oferty bankowej są dla nich atrakcyjne. Powstał więc projekt działań długofalowych, które wychodzą naprzeciw różnym potrzebom poszczególnych segmentów graczy. Chcieliśmy dać rzeczywiste korzyści nie tylko w momencie otwierania konta, ale też przez kolejne lata korzystania z niego.

Trzy rodzaje kont dla graczy i premii za jego otwarcie

Gracze do wyboru będą mieli trzy rodzaje kont, udostępnionych w zależności od wieków klientów.

Najmłodsi klienci w wieku 13-17 lat na start mogą liczyć na opcję otrzymania karty płatniczej ze wzorem gamingowym oraz dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące. Gracze/klienci w wieku od 18 do 20 lat po utworzeniu konta dodatkowo za swoją aktywność mogą otrzymać na konto do 200 zł, a gracze w wieku od 21 lat - do 300 zł.

Aby otrzymać dostęp Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące trzeba założyć konto do 30 listopada tego roku. Szczegóły znajdziecie na tej stronie.

Właściciele wszystkich tych kont, niezależnie od wieku mogą liczyć w czasie korzystania z nowego rachunku na rabaty na platformy gamingowe, gry i akcesoria w ramach programu lojalnościowego mOkazje, którego partnerami są ASUS, GOG.com oraz Muve.pl. Dodatkowe nagrody będzie można zdobywać dzięki wyzwaniom banku przygotowanym we współpracy z TVGRYpl, PAGO, Nieuczesana, UrQueen, Diables. Wyzwania będą dostępne na tej stronie, przynajmniej raz w miesiącu.

Źródło: mBank.