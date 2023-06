Pierwsze dni wakacji z Xbox Game Pass. W co zagracie na konsolach, komputerach i w chmurze?

Oferta Xbox Game Pass na początek czerwca, może nie obfitowała w najmocniejsze gry, ale nie ma co narzekać. Car Mechanic Simulator 2021, Amnesia: The Bunker, Stacking, czy Dordogne z pewnością znalazły sobie fanów, którzy korzystają z popularnego abonamentu na konsolach Xbox i komputerach PC. Jednak miesiąc jeszcze się nie skończył, więc to dobra pora na aktualizację katalogu gier, w które zagracie w najbliższym czasie. Co pojawi się do końca czerwca i w pierwszych dniach lipca? Lista prezentuje się następująco:

Xbox Game Pass w drugiej połowie czerwca i na początku lipca. Lista gier

22.06

Need for Speed Unbound (Konsole - Series X|S, Chmura, PC)

The Bookwalker (Konsole, PC) - premiera

27.06

Bramble: The Mountain King (Konsole, Chmura, PC)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Konsole - Series X|S, Chmura, PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsole, PC)

3.07

Arcade Paradise (Konsole, PC)

5.07

Sword and Fairy: Together Forever (Konsole, PC)

Xbox Game Pass w drugiej połowie czerwca. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, wraz z nowymi grami poznajemy listę tych, które z abonamentu znikną w najbliższym czasie. Tak też jest w tym miesiącu. Z czym gracze pożegnają się ostatniego dnia czerwca?

30.06

DJMax Respect V (Konsole, Chmura, PC)

Empire of Sin (Konsole, Chmura, PC)

Matchpoint - Tennis Championships (Konsole, Chmura, PC)

Olija (Konsole, Chmura, PC)

Omori (Konsole, Chmura, PC)

Road 96 (Konsole, Chmura, PC)

Warto też pamiętać, że w ostatnim czasie Microsoft zrezygnował z promocji, która pozwalała wypróbować Xbox Game Pass Ultimate w bardzo niskiej cenie - obecnie nie znajdziemy oferty taniego dostępu do katalogu gier. W zamian tego firma rozważa wprowadzenie innych promocji, które pozwolą nowym członkom skorzystać z abonamentu. Z pierwszej z nich skorzystają gracze PC. To oferta dla aktywnych abonentów PC Game Pass, którzy mogą podzielić się 5 zaproszeniami pozwalającymi na skorzystanie z 14-dniowej bezpłatnej wersję próbnej PC Game Pass. Abonament, który miesięcznie kosztuje 39,99 zł oferuje:

setki wysokiej jakości gier na PC

Nowe gry dodawane przez cały czas

Gry od Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery

Ekskluzywne zniżki dla członków i oferty na wyłączność

Konto EA Play na komputer w ramach abonamentu

dodatkowe korzyści w grach Riot Games

Szczegóły promocji znajdziecie w osobnym wpisie PC Game Pass za darmo dla znajomych. Podaruj abonament 5 osobom.