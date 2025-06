Najlepsza myszka na świecie zostanie odświeżona

Jeśli szukacie wygodnej myszki do codziennej pracy, a przy tym często przełączacie się między komputerami, to nie ma lepszej myszki niż Logitech MX Master 3/3S. Ale wkrótce będzie, bo właśnie pojawiły się zdjęcia MX Master 4.

Logitech MX Master to już w zasadzie produkt legenda. To bez wątpienia jedna z najlepszych serii myszek stworzonych z myślą o pracy biurowej. Jest ergonomiczna, wygodna i posiada wiele rozwiązań ułatwiających życie, szczególnie jeśli korzystacie z więcej niż jednego komputera. I wygląda na to, że wreszcie doczekamy się następcy modelu MX Master 3S, który debiutował już dobre kilka lat temu.

Logitech MX Master 4

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia myszki, które są częścią wniosku złożonego w jednej z europejskich instytucji. Nigdzie nie pada tam co prawda nazwa MX Master, ale nikt chyba nie ma wątpliwości, że to kolejne wcielenie tego gryzonia. Czy akurat MX Master 4 to przekonamy się zapewne dopiero podczas premiery, a ta wygląda na to, może mieć miejsce w ciągu kilku tygodni. W porównaniu do MX Master 3S, Logitech dokonał kilku wyraźnych zmian. Po pierwsze pod boczną rolką pojawił się dodatkowy przycisk (jest ich teraz 3, a było 2). Ponadto pod kciukiem znajdziemy kolejny, który wygląda jakby miał pełnić jakąś specjalną funkcję. Nie zdziwiłbym się, gdyby była ona powiązana jakoś z AI ;-).

Logitech MX Master 4, źródło: Logitech

Ponadto szwajcarski producent dokonał wyraźnych zmian w designie. Rolka znajduje się dokładnie pomiędzy przyciskami, a wcześniej było tam wcięcie z górnej części obudowy. Boczna rolka również została nieco przeprojektowana i nie jest już "schowana" w specjalnym wgłębieniu, a wpasowuje się bardziej w kształt lewego przycisku i samej obudowy. Diodę statusu przeniesiono natomiast na górę urządzenia. Niestety nie widzimy jak rozwiązano port ładowania, ale tu zapewne wiele się nie zmieniło. Jeśli miałbym zaś doradzać inżynierom Logitecha, to zasugerowałbym przeniesienia przycisku przełączania się między komputerami ze spodniej części obudowy gdzieś na wierzch, gdzie byłby łatwiej dostępny. Poza tym, trudno cokolwiek więcej poprawić i mam nadzieje, że nadal pozostawiono bezgłośne "switche" w przyciskach.

Logitech MX Master 3S

O tym jaki będzie MX Master 4 w praktyce przekonamy się jednak dopiero wtedy gdy trafi do sprzedaży. Na ten moment tej daty jeszcze nie znamy, ale wygląda na to, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo.