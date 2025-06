Ten telefon sam sobie naprawisz jednym śrubokrętem

Fairphone 6 (Gen. 6) to manifest przeciwko kulturze jednorazowości. Zamiast być kolejnym gadżetem do szybkiej wymiany, został zaprojektowany, by być smartfonem na lata. To telefon, który redefiniuje pojęcie "premium", dowodząc, że nie chodzi tylko o świetne materiały, ale o inteligentny projekt i trwałość. Fairphone 6 rzuca wyzwanie postarzaniu produktów, dzięki swojej wydajności i modułowej budowie, chcąc na zawsze zmienić sposób, w jaki myślimy o smartfonach.

Trwałość i ekologia

Celem firmy Fairphone jest przekonanie świata, że technologia może być tworzona w sposób odpowiedzialny. Fairphone 6 jest tego najnowszym i najbardziej zaawansowanym dowodem. Jego modułowa konstrukcja to prawdziwa rewolucja w dobie klejonych i trudnych w naprawie urządzeń. Użytkownik ma do dyspozycji aż 12 łatwo wymiennych części, które można zdemontować przy użyciu jednego śrubokręta. Pozwala to na samodzielną naprawę takich elementów jak bateria, wyświetlacz, port USB-C czy nawet pojedyncze moduły aparatów. To nie tylko wygoda, ale realne przedłużenie życia urządzenia i zmniejszenie ilości elektrośmieci.

Tę filozofię długowieczności wspiera zobowiązanie do wsparcia. Fairphone 6 jest objęty pięcioletnią gwarancją i ma zagwarantowane wsparcie oprogramowania aż do 2033 roku, co obejmuje co najmniej siedem dużych aktualizacji systemu Android. To gwarancja, że telefon pozostanie bezpieczny i funkcjonalny przez wiele lat, choć na starcie dostępny jest z Androidem 15, a nie aktualną wersją z numerkiem 16.

Jednak odpowiedzialność Fairphone sięga znacznie głębiej. Ponad 50% materiałów użytych w telefonie (wagowo) pochodzi z recyklingu lub ze sprawdzonych źródeł. Firma aktywnie wykorzystuje złoto, srebro, wolfram oraz kobalt pozyskiwany od sprawdzonych dostawców. Do tego dochodzą przetworzone aluminium, stal, miedź, cyna czy metale ziem rzadkich. Fabryki, w których powstaje urządzenie, są zasilane w 100% energią odnawialną, a firma wspiera programy na rzecz godnych płac i lepszych warunków dla pracowników. Jako symboliczny ukłon w stronę tych starań, wewnątrz górnego modułu telefonu ukryto mały grawerunek – mapę Demokratycznej Republiki Konga, jednego z kluczowych miejsc pozyskiwania kobaltu.

Nowoczesna technologia w służbie użytkownika

Fairphone 6 udowadnia, że etyczna produkcja nie musi oznaczać kompromisów w kwestii wydajności. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 7s Gen 3, który w połączeniu z 8 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5 zapewnia, że wszystkie zadania wykonywane są bez wysiłku. Użytkownicy otrzymują czyste oprogramowanie Android bez zbędnych dodatków (bloatware) oraz zintegrowaną sztuczną inteligencję Google Gemini. Treści wyświetlane są na 6,3-calowym ekranie P-OLED LTPO, którego adaptacyjna częstotliwość odświeżania (10-120 Hz) gwarantuje idealną płynność obrazu, jednocześnie oszczędzając energię.

Nieco do życzenia pozostawia system aparatów. Główna jednostka o rozdzielczości 50 MP z sensorem Sony Lytia 700C i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) została uzupełniona przez aparat ultraszerokokątny 13 MP oraz przedni aparat 32 MP. Całość wspierana jest przez sztuczną inteligencję poprawiającą jakość zdjęć w słabym oświetleniu i umożliwia nagrywanie wideo 4K oraz tworzenie ujęć w zwolnionym tempie (slow-motion) do 240 klatek na sekundę. Energię dostarcza wymienna bateria o pojemności 4415 mAh, która zapewnia niemal dwa dni pracy na jednym ładowaniu. Całość zamknięto w wytrzymałej obudowie z matowego kompozytu z recyklingu, chronionej szkłem Gorilla Glass i odpornej na zachlapania zgodnie z normą IP55. Telefon przeszedł także testy wytrzymałości na upadki na poziomie wojskowym.

Wyróżnikiem Fairphone 6 jest także innowacyjna funkcja Fairphone Moments. To unikalne podejście do cyfrowego dobrostanu, które wykracza poza standardowe tryby skupienia. Za pomocą dedykowanego, fizycznego przełącznika użytkownik może w jednej chwili przenieść się do minimalistycznego, spokojnego interfejsu. Pozwala on na wybranie pięciu niezbędnych aplikacji, odcinając się od reszty rozpraszaczy i pozwalając skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Dostępność i cena

Fairphone 6 w wariancie 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej został wyceniony na 599 €. Dostępny jest w trzech kolorach: leśnej zieleni (Forest Green), horyzontalnej czerni (Horizon Black) oraz chmurowej bieli (Cloud White). Nowy model to dowód na to, że można stworzyć smartfon, który jest jednocześnie nowoczesny, etyczny i zbudowany z myślą o przyszłości. To świadomy wybór dla tych, którzy oczekują od technologii czegoś więcej niż tylko chwilowej nowości.