To oni zostaną partnerem technologicznym Kanału Zero. Znamy szczegóły!

Kanał Zero wystartuje już 1 lutego 2024 r. Krzysztof Stanowski i jego ekipa od kilku tygodni grzeją atmosferę wokół jednego z największych projektów w polskim internecie. Do akcji dołącza się teraz x-kom, który ogłosił, że będzie partnerem technologicznym kanału.

Choć na Kanale Zero jest już dostępnych kilka filmów i shortów, w tym kulisy powstania, jego oficjalny start zaplanowany jest na jutro. W ostatnich kilkunastu dniach poznaliśmy ekipę, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie kanału, w tym ekspertów mających brać udział w całym projekcie. Kanał Zero to przede wszystkim Krzysztof Stanowski. Jednak na przestrzeni ostatnich tygodni poznaliśmy inne nazwiska: Tomasz Rożek, Marcin Meller, Monika Goździalska, Jacek Graniecki (Tede), Andrzej Twarowski, Tomasz Raczek.

Na ekranie zobaczymy też Roberta Gwiazdowskiego, Dariusza Dziektarza, Rafała Zaorskiego, Roberta Mazurka, Macieja Dąbrowskiego, Andrzeja Borcza. Kilka dni temu poznaliśmy kolejne nazwiska. To Jakub Kosikowski, Jarosław Wolski, Wojciech Kowalczyk, Marcin Matczak i Bogusław Leśnodorski. Stanowski trzyma jeszcze w sekrecie trzy nazwiska, które poznamy niedługo. Zanim jednak to nastąpi, poznajemy partnera technologicznego, którym jest dobrze znany sklep x-kom.

x-kom partnerem technologicznym Kanału Zero. Start już jutro!

W kontekście technologicznego wsparcia, x-kom zobowiązał się dostarczyć sprzęt, wspierając codzienną pracę redakcji Kanału Zero. Partnerstwo obejmuje również pomoc w wyposażaniu studia oraz doradztwo dla pracowników kanału. x-kom zamierza dzielić się wiedzą o nowinkach, premierach, gamingu i cyberbezpieczeństwie z widzami Kanału Zero. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, współpraca firmy x-kom z Kanałem Zero nie ogranicza się jedynie do technicznego wsparcia, ale obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu zbliżenie marki do nowych odbiorców i wspólne kreowanie treści, łącząc pasję obu partnerów w dziedzinie technologii.

Bycie technologicznym geekiem jest zaszyte w DNA x-komu, więc z chęcią Wam pomagamy tak, jak to robią na co dzień nasi doradcy, którzy codziennie pomagają tysiącom osób w zakupie sprzętu – mówi Przemysław Ladra, Wiceprezes x-komu. – Chcemy dać również tę wartość widzom Kanału Zero, dlatego będziemy tutaj wpadać i dzielić się wiedzą o technologii, ciekawych premierach, nowinkach, gadżetach, gamingu, czy cyberbezpieczeństwie. Wasi widzowie będą mogli też liczyć na fajne, promocje i oferty.

Oficjalny start Kanału Zero odbędzie się jutro (1.02.2024) o godzinie 20:00. Tego dnia pojawi się tylko jeden program - wywiad z Krzysztofem Stanowskim, który przeprowadzi Przemysław Rudzki. Będziecie oglądać?