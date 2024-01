Ile się zarabia na YouTube? Oferty Kanału Zero uchylają rąbka tajemnicy

Krzysztof Stanowski mocno podgrzewa atmosferę dookoła swojego nowego projektu, dozując informacje odnośnie tego, co będzie się działo i jak przygotowywany jest projekt jego nowego Kanału Zero. W poprzednim wpisie w tym temacie opisaliśmy, czym Kanał Zero będzie się zajmował i jak będzie wyglądał format produkcji.

Oczywiście - takie przedsięwzięcie daleko przekracza możliwości jednej osoby, dlatego nad Kanałem Zero czuwać będzie cały sztab specjalistów. W tym celu Krzysztof Stanowski opublikował szereg ogłoszeń o pracę w swoim projekcie (nieprzypadkowo jednym z partnerów kanału jest RocketJobs), z których możemy dowiedzieć się, jakie są jego wymagania odnośnie pracownika, a także — ile w Kanale Zero można zarobić.

Chcecie pracować na YouTube? Oto wymogi

Obecnie na portalu pod szyldem Kanału Zero znajdują się 4 ogłoszenia o prace na różne stanowiska. Krzysztof Stanowski rekrutuje obecnie na pozycje Analityka YouTube, Operatora i osoby, która odpowiada za akcje partnerskie.

Co jest wymagane, żeby pracować przy tworzeniu takiego kanału? W przypadku roli wydawcy niezbędne jest m.in. biegłe poruszanie się w środowisku YT, znajomość narzędzi analitycznych i wykorzystanie narzędzi do optymalizacji przychodów oraz wiedza z zakresu SEO. Oczywiście rolą takiej osoby będzie prowadzenie bieżącej analityki kanału, zarządzanie reklamami AdSense i opracowywanie rekomendacji dla twórców na podstawie danych.

Źródło: Depositphotos

Na kanał poszukiwany jest chociażby operator kamery i montażysta, którego zadaniem będzie tworzenie dokumentów i materiałów wyjazdowych wspólnie z reporterami Kanału Zero. W tym wypadku wymagane umiejętności to znajomość ustawienia światła i dźwięku, praca nad długimi formami filmowymi, dobra organizacja w zakresie archiwizacji treści i oczywiście znajomość Adobe Premiere Pro.

Ile zarabia się u Krzysztofa Stanowskiego?

Naturalnie, najczęściej padającym pytaniem jest to, ile można zarobić przy pracy na takim kanale. Krzysztof Stanowski podzielił się niedawno informacją, że koszty stałe projektu wynoszą na chwilę obecną około 800 tys. zł miesięcznie, z czego większość to oczywiście koszty zespołu, co pokazuje, o jakiej skali projektu mówimy. Część ogłoszeń o pracę ma widełki płacowe, dzięki którym wiemy, że zarobki w Kanale Zero, na wymienionych pozycjach wahają się od 6-7 fo 10-12 tys. netto miesięcznie. Forma zatrudnienia zaznaczona jest jako "dowolna", więc można zapewne spodziewać się zarówno UoP jak i kontraktów B2B, często charakterystycznych dla niektórych zawodów (jak operator).

Część pozycji nie ma natomiast widełek płacowych, za co Krzysztof Stanowski został "wywołany do tablicy" na Twitterze. Tak odpowiedział na komentarze użytkowników:

To pokazuje, że zatrudnienie w Kanale Zero nie jest "standardowym" etatem w korporacji, a kanał będzie miejscem zarówno dla rozwoju nowych talentów jak i takim, w którym najwięksi eksperci branży znajdą konkurencyjne stawki.

Źródło: Depositphotos