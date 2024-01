Stanowski odkrywa karty. Kanał Zero z głośnymi nazwiskami

22 osoby dołączą do Kanału Zero

Krzysztof Stanowski szykuje się do startu projektu "Kanał Zero" już od kilku miesięcy, po tym jak w burzliwych okolicznościach opuścił Kanał Sportowy. Wszystko wskazuje na to, że nie marnował czasu i bardzo poważnie podchodzi do swojego nowego projektu, o czym mogą świadczyć nazwiska współpracowników, którzy będą uczestniczyli w jego tworzeniu. Do 1 lutego, kiedy to Kanał Zero ma rozpocząć nadawanie, poznamy przynajmniej 22 osoby, które już od początku będą odpowiadały za nowe treści, ale sam zainteresowany postanowił budować zainteresowanie stopniowo i dzisiaj ujawnił pierwsze 6 nazwisk.

Trzeba przyznać, że w Kanale Zero nie zabraknie znanych twarzy. Poza Tomaszem Raczkiem, o którym informacja pojawiła się już wczoraj, do grona współpracowników Stanowskiego dołączyli Tomasz Rożek (Nauka To Lubię), Marcin Meller, Monika Goździalska Jacek Graniecki (Tede) oraz Andrzej Twarowski. Każda z tych osób jest z pewnością znana szerszemu gronu widzów, co już na początek zapewnia spore zainteresowanie samym kanałem i treściami jakie będzie publikował. O jego popularności nie trzeba jednak nikogo przekonywać, Kanał Zero już teraz ma blisko pół miliona subskrybentów, a póki co na jego łamach dostępny jest tylko jeden film, który ma ponad 1,5 mln wyświetleń.

Wygląda na to, że to czego dotknie Krzysztof Stanowski zamienia się w złoto, przynajmniej jeśli chodzi o media internetowe. Kanał Zero z pewnością będzie dużym wydarzeniem na polskim rynku YouTube, ale takie same są też oczekiwania. Do 1 lutego zostało już niespełna 2 tygodnie, wtedy przekonamy się czy było na co czekać i przede wszystkim jaką formę przyjmą materiały prezentowane na kanale. Z zapowiedzi wynika, że będzie to namiastka prawdziwej telewizji z licznymi audycjami o różnych porach dnia, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. O poziom techniczny nie trzeba się obawiać, Stanowisko postawił na znane nazwiska, które mają za sobą również spore doświadczenie w internecie, więc możemy być dobrej myśli.