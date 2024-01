Mazurek, Gwiazdowski i Zaorski - ciekawe postacie na Kanale Zero

Kanał Zero przygotowuje się do swojego startu, który będzie miał miejsce już za tydzień w środę. Krzysztof Stanowski zdradził listę kolejnych współpracowników, którzy będą tworzyć to miejsce.

Kanał Zero będzie o wszystkim

Krzysztof Stanowski nie żartował, kiedy zapowiadał, że Kanał Zero będzie traktował o wszystkim co nas otacza. Dobitnie pokazuje to lista kolejnych współpracowników tego projektu, których mogliśmy już zobaczyć we wczorajszym wideo. Tematami politycznymi zajmie się nie kto inny jak Robert Mazurek, który w popularnej rozgłośni codziennie rano przepytuje polityków, zadając im często niewygodne pytania. Tematami gospodarczymi i biznesowymi zajmą się znany ekonomista Robert Gwiazdowski oraz Andrzej Borcz. Tematy przyrodnicze poruszy Dariusz Dziektarz, a za rozrywkę ma być odpowiedzialny Maciej Dąbrowski, szerzej znany jako Człowiek Warga.

Obecność tego ostatniego jest poniekąd zaskakująca, bo nie kto inny jak sam Stanowski wyrzucił go z Kanału Sportowego jak na jaw wyszły nie zbyt pochlebne informacje na jego temat. Być może jednak obaj panowie sobie wszystko wyjaśnili ;-). Ciekawym prowadzącym będzie z pewnością również Rafał Zaorski, który przez jednych nazywany jest największych polskim spekulantem, a przez innych utrapieniem. Zaorski ma prowadzić audycję o finansach, ale znając jego barwną historię i ostatnie zamieszanie związane z "Epickim flipem", czyli sprzedażą udziałów w najdroższym apartamencie w Warszawie w formie tokenów, które miało nabyć 20 000 osób, możemy być pewni, że nie będzie to nudna relacja z zachowania rynków finansowych.

Ekipa Kanału Zero z pewnością będzie bardzo zróżnicowana i wygląda na to, że prezentuje bardzo różne poglądy. Nie będzie pewnie wszystkich łatwo pogodzić, ale nie powinniśmy się martwić na zapas. Na kanale na YouTube pojawiają się kolejne shorty prezentujące nowych współpracowników, a opublikowany wczoraj film o kulisach tworzenia tego projektu w 24h zebrał już niemal pół miliona wyświetleń. Wielki start planowany jest na 1 lutego, zostało zatem już tylko 6 dni.