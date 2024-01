Nowe gwiazdy u Stanowskiego na Kanale Zero

Nowe oblicze Kanału Zero zaskakuje kolejnymi mocnymi postaciami, które dołączają do zespołu Krzysztofa Stanowskiego. Oprócz lidera projektu, w skład ekipy wchodzi kilka osób, a wśród nich Monika Wądołowska, znana z wcześniejszych wystąpień w Kanale Sportowym, oraz Robert Mazurek, Kamil Gapiński i Pr...

Nowe oblicze Kanału Zero zaskakuje kolejnymi mocnymi postaciami, które dołączają do zespołu Krzysztofa Stanowskiego. Oprócz lidera projektu, w skład ekipy wchodzi kilka osób, a wśród nich Monika Wądołowska, znana z wcześniejszych wystąpień w Kanale Sportowym, oraz Robert Mazurek, Kamil Gapiński i Przemysław Rudzki, którzy również postanowili podjąć współpracę z Kanałem Zero.

Kto należy do Kanału Zero?

Niespodzianką dla widzów była zapowiedź powrotu Marcina Mellera z programem "Drugie śniadanie Mellera". Po siedmiu miesiącach przerwy, program powróci do sieci już 4 lutego na Kanale Zero. Również inwestor Rafał Zaorski, znany z udziału w Hejt Parku w Kanale Sportowym, dołączył do projektu, dodając swoje spojrzenie do dynamicznego zespołu.

Wśród nowych twarzy pojawia się także Tomasz Raczek, dziennikarz, krytyk filmowy i publicysta, prowadzący własny kanał na YouTube. Nie jest jeszcze pewne, czy jego kanał zostanie zamknięty po transferze, czy też Raczek będzie równocześnie aktywny w obu projektach.

Nowe ogłoszone dziś osoby w Kanale Zero

Dziś Krzysztof Stanowski ujawnił kolejne nazwiska, które wzbogacą ofertę Kanału Zero. Jakub Kosikowski - lekarz specjalizujący się w medycynie, Jarosław Wolski - ekspert wojskowy zajmujący się militariami, były piłkarz Wojciech Kowalczyk reprezentujący dziedzinę sportu, a także prawnicy Marcin Matczak i Bogusław Leśnodorski przynoszący swoje doświadczenie w dziedzinie prawa.

Kulisy powstawania Kanału Zero

Niedawno na kanale pojawił się nowy materiał, który ukazuje kulisy powstawania Kanału Zero. Trwa on niecałe 35 minut i odsłania wiele informacji na temat kompletowania zespołu pracującego przy kanale nie tylko przed kamerami, bo zaprezentowano też rozmowy m. in. z wydawcą i charakteryzatorkami. W chwili publikacji tego tekstu film po 5 dniach od pojawienia się na YouTube ma już 911 tys. wyświetleń.