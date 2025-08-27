Lekkie jak piórko i wygodne jak nigdy. Verbatim kolorowe dyski Pocket SSD

Pamiętam czasy, w których tradycyjne dyski twarde nie nadawały się do wygodnego przenoszenia, ale i tak wykręcałem go ze swojego komputera, by zabrać go np. do kafejki internetowej. Te czasy już dawno minęły, ale pamięć przenośną warto mieć przy sobie – i to niekoniecznie w postaci „pendrajwów”, które po jakimś czasie przestaną działać lub są zwyczajnie nieatrakcyjne. Firma Verbatim, która z archiwizacją danych związana jest od dawna, prezentuje swój własny pomysł na pamięci przenośne w postaci zgrabnych i – co najważniejsze – minimalistycznych dysków SSD z serii Pocket SSD.

Verbatim Pocket SSD. Lekkie jak piórko i ultra pojemne

Pocket SSD od Verbatim, w nowej, letniej kolorystyce, to znany już dysk z USB 3.2 Gen 2 ważący zaledwie 58 gramów, a jego długość wynosi niecałe 97 mm, dzięki czemu jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w tylnej kieszeni spodni i może być jednym z dodatków do kluczy, które nosimy zawsze przy sobie. Pocket SSD wyposażono w pamięć flash zapewniającą wysoką prędkość i stabilną pracę. Brak ruchomych elementów przekłada się na cichą, energooszczędną i bardziej niezawodną konstrukcję. W zestawie znajduje się przewód USB-C–USB-C wraz ze specjalnym uchwytem, który ułatwia jego przechowywanie i zapobiega plątaniu się kabla – szczególnie przydatne w podróży. Dysk został zaprojektowany z myślą o mobilności, o czym świadczy obecność w zestawie specjalnego breloka, który można bezpiecznie przypiąć do kluczy, plecaka czy szlufki od paska, co pozwala zawsze mieć go pod ręką. W pudełku dołączone są dwa kolorowe silikonowe etui zapewniające dyskowi dodatkową ochronę.

Na ten moment nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała dostępność Verbatim Pocket SSD w Polsce. Wiadomo, że pojawią się w najbliższym czasie, jednak cena za 1 TB i 2 TB nie jest jeszcze znana.