Zakładasz nową firmę? Dojdzie Ci nowy obowiązek

Wiele uwagi poświęciliśmy już na Antyweb, wchodzącej w życie w nowy rok usłudze e-Doręczenia, która to będzie obowiązkowa dla urzędów w komunikacji z obywatelami. Okazuje się, że również firmy będą zobowiązane do posiadania adresu do e-Doręczeń.

W dużym skrócie, żeby już nie powtarzać i powielać informacji, które już znamy: e-Doręczenia to system bezpłatnego nadawania i odbierania przez obywateli korespondencji z różnymi urzędami i instytucjami - publicznymi i niepublicznymi, drogą elektroniczną.

Co jeszcze ważne, korespondencja wysyłana w ramach e-Doręczeń, zrównana została w skutkach prawnych z tradycyjnymi listem poleconym - za potwierdzeniem odbioru.

Obowiązkowe e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało dziś komunikat, z którego wynika, iż również firmy będą miały obowiązek korzystania z tego systemu.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski:

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która wchodzi w życie na szeroką skalę 1 stycznia 2025 roku. Korzystać z niej muszą przede wszystkim urzędy oraz podmioty publiczne, ale przedsiębiorcy powinni pamiętać, że ten obowiązek dotyczy również ich. W pierwszym etapie obejmie on podmioty, które po nowym roku będą składać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz będą rejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powyżej mamy opisane dwa przypadki, dotyczące przedsiębiorców. Mianowicie, wszyscy którzy założą firmę i zarejestrują ją w CEIDG po 1 stycznia 2025 roku, będą musieli założyć i prowadzić korespondencję urzędową (z urzędami miast i gmin, starostwami, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy ministerstwami) w systemie e-Doręczeń. Co więcej, od nowego roku będzie to jeden z kroków w procesie rejestracji działalności gospodarczej.

Firmy zarejestrowane w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, będą miały taki obowiązek od 1 października 2026 roku. Z wyjątkiem przedsiębiorców, którzy będą aktualizować swoje wpisy po 30 czerwca 2025 r., wówczas bez adresu do e-Doręczeń nie dokonają takiej aktualizacji.

Drugi przypadek, to firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 1 stycznia 2025 r. – będą one zobowiązane do stosowania e-Doręczeń od 1 kwietnia 2025 roku.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.