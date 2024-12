Anulowanie kursu taksówki FREENOW - ile wynoszą opłaty i kary?

Przełom roku, to okazja nie tylko do posumowań, ale i przebudowy swoich cenników na nowy rok. FREENOW poinformował właśnie swoich klientów o zmianie opłat za oczekiwanie kierowców taksówek na pasażerów.

Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem wcześniej o tych opłatach i karach, które znalazłem dzisiaj w dziale Polityki opłat za anulowanie kursów taksówkami FREENOW czy za oczekiwanie kierowców na pasażera, warto więc chyba przejrzeć się tym najważniejszym z nich.

Reklama

Polityka opłat za anulowanie kursów FREENOW

Wprawdzie rzadko mi się zdarza anulowanie kursu ( w sumie nie przypominam sobie takiej sytuacji, jak już to w drugą stronę), ale z całą pewnością do takich sytuacji dochodzi, prawdopodobnie każdego dnia.

I tak, jeśli anulujemy kurs w czasie, gdy od rozpoczęcia dojazdu taksówki minęło więcej niż 2 minuty, zapłacimy 10 zł. Podobną opłatę poniesiemy, jeśli czas dojazdu był krótszy, ale łącznie z oczekiwaniem na pasażera - już po dojeździe na miejsce odbioru, ten czas przekroczy 2 minuty.

Jeśli zaś anulowanie kursu nastąpi już po dojeździe na miejsce odbioru, ale czas oczekiwania na pasażera do czasu anulowania przekroczył 5 minut, również należna opłata dla takiego pasażera będzie wynosiła 10 zł.

Z kolei 17 zł zapłacimy za anulowanie kursu, jeśli zamówiliśmy go z wyprzedzeniem (na 60 minut albo mniej przed zarezerwowaną godziną rozpoczęcia przejazdu).

Polityka opłat za oczekiwanie FREENOW

Co jeśli nie dojdzie do anulowania kursu, ale kierowca musiał jednak dłużej oczekiwać na pasażera? Przede wszystkim opłaty nie są naliczane za oczekiwanie do 2 minut.

Natomiast po przekroczeniu tego progu, do końca 12 minuty oczekiwania, opłaty wynoszą 0,80 zł za minutę dla usług XL, Premium i Comfort, a dla pozostałych usług, opłaty uzależnione są od miast:

0,70 zł za minutę oczekiwania w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście,

0,60 zł za minutę oczekiwania w pozostałych miastach.

Na koniec, jeszcze ważna kwestia przy anulowaniu kursu - w przypadku, gdy opłacamy usługi przewozu taksówkami FREENOW gotówką, zostanie nam zablokowana możliwość korzystania z aplikacji FREENOW, do czasu opłacenia kary za anulowanie przejazdu.

Źródło: FREENOW.