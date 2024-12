Wystrzegaj się tych urządzeń elektrycznych. Urząd wydał ważny komunikat

Inspekcja Handlowa przyjrzała się 10 modelom listew zasilających oraz 16 modelom ładowarek i zasilaczy. Okazało się, że niektóre z nich nie powinny trafić do sprzedaży, gdyż nie spełniają odpowiednich standardów.

W 2024 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę ładowarek, zasilaczy i listew przeciwprzepięciowych, skupiając się na ocenie oznakowania, dokumentacji oraz zgodności z wymogami konstrukcyjnymi i standardami bezpieczeństwa. Jak informuje UOKiK, weryfikacji poddano produkty dostępne w sprzedaży detalicznej i hurtowej, a także oferowane przez sprzedawców internetowych. Większość z nich pochodziła z Chin, choć w przypadku listew połowa została wyprodukowana w Polsce.

W czasie kontroli inspektorzy zwracali dodatkowo uwagę na oznakowanie produktów, w tym dane producenta lub importera, obecność znaku CE oraz obecność instrukcji w języku polskim. Wprowadzenie na rynek produktów niezgodnych z wymaganiami może wiązać się z dotkliwymi karami finansowymi, a w przypadku poważnych zagrożeń – zgłoszeniem ich do unijnego systemu Safety Gate. To unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i ochronę ich urządzeń przed awariami.

Tych ładowarek i zasilaczy się wystrzegaj. Nie przeszły kontroli Inspekcji Handlowej

Wśród skontrolowanych ładowarek i zasilaczy, których łącznie było 16, dwa modele okazały się wadliwe. Zasilacz do laptopa posiadał niewystarczającą izolację i niski poziom odporności na działanie wysokiej temperatury, co mogło prowadzić do przegrzewania oraz potencjalnych uszkodzeń. Z kolei jedna ładowarka nie przeszła testu wytrzymałości elektrycznej, niosąc ryzyko porażenia użytkownika prądem. W związku z tymi uchybieniami wszczęto odpowiednie postępowania administracyjne, a wspomniane produkty zostaną wycofane z obrotu. Sprawa dotyczy tych oto produktów:

zasilacz do laptopa ENERGY4U PA10 19V 3.42 A, 65W

Ładowarka sieciowa Msonic MY6613K

Pełny wykaz zasilaczy i ładowarek objętych kontrolą dostępny jest na stronach UOKiK.

Z kolei kontrola 10 modeli listew przeciwprzepięciowych wykazała, że wszystkie spełniają wymogi bezpieczeństwa. Przeprowadzone testy laboratoryjne potwierdziły ich zdolność do zapobiegania przegrzewaniu oraz ochrony przed porażeniem elektrycznym. Jedyną wykrytą nieprawidłowością był brak właściwie sformułowanej deklaracji zgodności w jednym przypadku, jednak producent szybko podjął działania korygujące.

Pełny wykaz listew przeciwprzepięciowych objętych kontrolą dostępny jest na stronach UOKiK.

