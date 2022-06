Google płaci dużo pieniędzy, by mogło być domyślną wyszukiwarką na urządzeniach Apple. Czy firma z Cupertino z nich zrezygnuje i już dziś zaprezentuje swój własny sposób na szukanie informacji w sieci?

O tym, że Apple pracuje nad własną wyszukiwarką pisaliśmy już w 2020 r. Paweł zastanawiał się wtedy, co zyska Apple mając własną wyszukiwarkę? I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że niewiele, firma w ten sposób będzie mogła lepiej promować swoje własne usługi. I fakt, że to usługi w ostatnim czasie przynoszą coraz większe przychody, ten ruch mógłby być całkiem dobry. Nie da się jednak ukryć, że świat Internetu zdominowany jest przez Google, który jest synonimem wyszukiwarki internetowej. I choć konkurencyjne rozwiązania starają się przyciągnąć użytkowników, pozycja lidera nie jest zagrożona. Tym bardziej, że Google płaci duże pieniądze, by móc być domyślną wyszukiwarką na sprzętach Apple.

Temat wyszukiwarki wraca wraz z tegorocznym WWDC. Robert Scoble - amerykański bloger technologiczny w zeszłym tygodniu podzielił się kilkoma informacjami związanymi z planami Apple na najbliższy rok. W serii wpisów na Twitterze wspomina on m.in. o tym, że startująca dziś konferencja zapoczątkuje drogę gogli AR/VR, o których pisaliśmy wielokrotnie. To dziś firma ma pokazać światu środowisko, w którym będą mogli pracować deweloperzy tworzący aplikacje i gry dla rzeczywistości rozszerzonej/wirtualnej. Prezentacja samych gogli ma jednak nastąpić dopiero w przyszłym roku. Scoble stawia na styczeń 2023 r. , a samo urządzenie ma trafić do sprzedaży w czerwcu i dla Apple ma mieć tak duże znaczenie, jak premiera pierwszego iPhone'a.

Google ma się czego bać? Apple może zaprezentować własną wyszukiwarkę

Bloger swój długi wywód o pozycji Apple, konkurencji na rynku AR/VR w postaci Meta i nowościach, jakie pojawią się na tegorocznym WWDC, zakończył krótką informacją, że pojawi się też nowa wyszukiwarka. Co to dokładnie oznacza? Nie wiadomo, Scoble zastanawia się jedynie, czy ruch ten sprawi, że Siri zyska nowe możliwości i stanie się bardziej inteligentna.

Jeśli informacje się potwierdzą, Google i tak może spać spokojnie. Apple tak łatwo nie odda miliardów, które zarabia dzięki obecności wyszukiwarki na swoich urządzeniach. Własne rozwiązania mogą się co najwyżej sprowadzać do bardziej rozbudowanego wyszukiwania w Spotlight, które wraz z Siri będzie skuteczniejsze, niż obecnie.

Wszystkiego dowiemy się niebawem. Dziś startuje WWDC, na którym Apple zaprezentuje nowe wersje swoich systemów operacyjnych. Szczegóły związane z iOS 16 oraz innymi systemami operacyjnymi od Apple poznamy już niedługo. Pierwszego dnia będziemy mieć oczywiście prezentację. Tim Cook wraz ze swoimi pracownikami przedstawią zmiany, jakie w najbliższym czasie zawitają na iPhone'a, iPada, komputery Mac, zegarki Apple Watch i głośnik HomePod. Niewykluczone, że dostaniemy też kilka premier produktowych.

Plotkuje się, że firma może pokazać nowe laptopy MacBook Air, z nowym, odświeżonym wyglądem. Komputer miałby być również wyposażony w procesor M2, choć ostatnie plotki temu zaprzeczają. Podobnie w przypadki Maca mini. Ten również ma otrzymać nowy procesor. Nie można też zapominać o Macu Pro, o którym Apple wspomina od kilku miesięcy, jednak wciąż nie został oficjalnie zaprezentowany. Czy to się stanie dzisiaj? Przekonamy się za kilka godzin.