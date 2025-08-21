Fani Harrego Pottera będą zachwyceni. Hogwart "realny" jak nigdy dotąd!

HBO przygotowało nie lada gratkę dla miłośników Harrego Pottera. W najnowszej wersji aplikacji HBO Max można przenieść się wprost do Wielkiej Sali w Szkole Magii i Czarodziejstwa! Jest jednak warunek, który obecnie spełnia jedynie garstka.

Które z pomieszczeń w Hogwarcie jest tym, o którym fani serii myślą jako o tym najbardziej ikonicznym? Z pewnością wielu odpowie, że Wielka Sala. Zarówno w książce, jak i w filmach jest to miejsce, w którym dzieją się wyjątkowo istotne wydarzenia. Sala, która na co dzień spełnia funkcję szkolnej stołówki, wielokrotnie była świadkiem wiekopomnych wydarzeń. Co w niej takiego intrygującego, że chciałoby się ją zwiedzić na żywo?

Zwiedzaj Wielką Salę w Hogwarcie jak gdyby była prawdziwa

Sklepienie Wielkiej Sali, jak czytamy w pierwszej książce o przygodach Harrego Pottera, jest zaczarowane. Oznacza to, że zmienia się w zależności od okoliczności. Oznacza to, że wyjątkowo trudno byłoby oddać je w zwykłym muzeum. Owszem, można by było wykorzystać w tym celu duże ekrany czy projektory, jednak to wciąż nie to. Z pomocą przyszła jednak wirtualna rzeczywistość, gdzie pewne granice zdają się nie występować.

Posiadacze gogli Apple Vision Pro mogą uruchomić aplikację HBO Max, która w najnowszej wersji oferuję właśnie zwiedzanie Wielkiej Sali w Hogwarcie. Z grafik, jakie w serwisie X opublikował Ben Geskin dowiadujemy się, że fikcyjna sceneria wygląda wprost spektakularnie.





Gratka tylko dla nielicznych

Jak łatwo się domyślić, największym problemem w tym, by osobiście zwiedzić Wielką Salę w Hogwarcie jest bariera sprzętowa. Gogle Apple Vision Pro to niszowy sprzęt i nic nie zapowiada, by w najbliższym czasie miało się to zmienić, a szkoda. Pozostaje mieć nadzieję, że HBO wyda stosowną aktualizację dla swojej aplikacji również na konkurencyjnych, tańszych i bardziej dostępnych goglach.

