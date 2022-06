Nowy chip Apple A16 nadal w 5 nm, nowy Macbook Air ciągle z M1

Apple A16 nadal w procesie N5P

Niezawodny Ming-Chi Kuo jak zwykle ma całkiem ciekawe informacje na temat nadchodzących produktów Apple. Tym razem skupił się na sercu wszystkich urządzeń firmy z Cupertino, czyli procesorach. Wiele wskazuje na to, że w tym roku nie zobaczymy dużych zmian ani w architekturze ani w procesie produkcji nowych układów. Procesor Apple A16 ma zadebiutować tylko w smartfonach w wersji Pro, ale nawet mimo tego TSMC nie będzie w stanie wyprodukować wystarczającej liczby układów w najnowszym procesie N3, dlatego nowy układ pozostanie przy procesie N5P. Mało prawdopodobne jest też aby Apple zdecydowało się na współpracę z Samsungiem, szczególnie biorąc pod uwagę jakie problemy miała chociażby NVIDIA.

W tej samej technologii (N5P) powstają obecne układy A15 Bionic oraz M1, dlatego A16 nie przyniesie wielkich korzyści pod kątem stosunku wydajności do oszczędzania energii. W zamian Apple skupi się na niewielkich poprawkach w samej architekturze, zastosuje szybszą pamięć RAM - LPDDR5 oraz wydajniejszy układ GPU. Nie są to wielkie zmiany ale powinny przynieść wystarczający wzrost wydajności aby to iPhone 14 Pro królował we wszystkich benchmarkach. Otwartym pozostaje pytanie jak Apple będzie reklamowało nowy model, skoro dostanie stary procesor. Być może tym razem skupią się bardziej na zmianach designu, jak w przypadku planów związanych z nowym Macbookiem Air.

Między innymi z powodu ograniczonych możliwości produkcyjnych TSMC, nowy Macbook Air ma nadal trzymać się obecnego procesora - Apple M1. W przypadku tego produktu firma skupi się przede wszystkim na jego wyglądzie. Apple planuje dużą zmianę w projekcie nowego Macbooka Air i będzie to główny punkt sprzedażowy, co dla większości klientów i tak jest to istotniejsze niż sam procesor. M1 nadal pod względem wydajności jest wystarczającym układem, a premiera M2 jest teraz spodziewana w przyszłym roku, gdy TSMC lepiej opanuje już proces N3. Nowy układ z dużymi usprawnieniami pod względem wydajności powinien zadebiutować wraz z nowymi modelami Macbook Pro.