Wyjeżdżasz? Zainstaluj mObywatel. Oto dlaczego się przyda

mObywatel został już zainstalowany ponad 16 mln razy i wraz ze swoją nową odsłoną oferuje naprawdę wiele. Z aplikacji korzystać możemy w wielu sytuacjach – także na wyjazdach. Rozpoczynające się właśnie ferie to idealny moment na sprawdzenie, co mObywatel potrafi.

mObywatel 2.0 zadebiutował w w lipcu ubiegłego roku. Odświeżona aplikacja, nowe możliwości i serwis internetowy z dostępem do spraw urzędowych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy uruchomiono mDowód, który może zastąpić w wielu przypadkach plastikowy odpowiednik. Jest też tymczasowe mPrawo Jazdy, które aktywowane jest w momencie zdania egzaminu państwowego. mObywatel rośnie i wprowadza nowe funkcje co kilka miesięcy - ostatnią z nich jest Zastrzeż PESEL. Choć ta przyda się dopiero za kilka miesięcy, już teraz można to zrobić z poziomu apki.

Aplikacja przydaje się w wielu sytuacjach i z okazji rozpoczętych wczoraj ferii, Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, gdzie i z czego będziemy mogli wygodnie skorzystać:

Gdzie i w jakich sytuacjach możesz korzystać z mObywatela 2.0?

W hotelach – podczas zameldowania (mDowód)

W pociągach – podczas kontroli biletów (Bilkom)

W wypożyczalniach sprzętu sportowego (z mLegitymacją lub Kartą Dużej Rodziny można uzyskać dodatkowe zniżki)

Jakie usługi mogą okazać się przydatne?

Punkty karne – możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych i bezpiecznie ruszyć w drogę

– możemy sprawdzić, ile mamy punktów karnych i bezpiecznie ruszyć w drogę Bezpieczny autobus – możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu.

– możemy sprawdzić szybko stan techniczny pojazdu. Polak za granicą – sprawdzimy informacje na temat wyjazdu zagranicznego

– sprawdzimy informacje na temat wyjazdu zagranicznego Jakość powietrza – sprawdzimy stan powietrza w wybranej lokalizacji.

– sprawdzimy stan powietrza w wybranej lokalizacji. Małopolska Karta Aglomeracyjna – wygodny sposób okazania biletu na różne środki transportu oraz parkingi w Małopolsce. To m.in. bilet pociąg, tramwaj, autobus oraz parkingi park&ride.

– wygodny sposób okazania biletu na różne środki transportu oraz parkingi w Małopolsce. To m.in. bilet pociąg, tramwaj, autobus oraz parkingi park&ride. eRecepta – Wygodne realizowanie recepty i kupowanie leków bez podawania numeru PESEL.

mObywatel na ferie (i nie tylko). Co potrafi aplikacja mobilna?

Warto jednak pamiętać, że z opisywanych rozwiązań skorzystamy na terenie Polski. Wyjeżdżając gdzieś dalej, należy pamiętać o fizycznych dokumentach tożsamości - dowodzie osobistym lub paszporcie. Za granicą przyda się moduł "Polak za granicą", który wyświetli najważniejsze informacje dla podróżujących do innych krajów. Znajdziemy tam przydatne telefony, informacje na temat poziomu bezpieczeństwa, adresy placówek dyplomatycznych, czy wskazówki dotyczące zasad pobytu, wymaganych dokumentów i innych.

A to dopiero początek. Jeszcze poprzedni Minister Cyfryzacji zapowiadał, że mObywatel stanie się rozbudowanym narzędziem oferującym obywatelom szereg bardziej i mniej przydatnych funkcji. Na ten moment nie wiemy jednak, czy nowe władze MC pójdą śladami poprzedników, czy też mają swój własny pomysł na rozwój tego narzędzia. Nie da się jednak ukryć, że mObywatela warto mieć zainstalowanego. Może przydać się w wielu sytuacjach - nie tylko w czasie wyjazdów.