Już ponad milion osób zastrzegło swoje dane. Należysz do tej grupy?

Od 17 listopada 2023 r. do 7 stycznia br. ponad 1,2 mln Polaków skorzystało z opcji zastrzeżenia PESEL. Do czego się ona przydaje? Funkcja Zastrzeż PESEL pomaga przeciwdziałać wyłudzaniu pieniędzy czy np. wyrabianiu duplikatów karty SIM, które mogą być później wykorzystywane do nielegalnego autoryzowania transakcji. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, ofiary kradzieży danych osobowych musiały często mierzyć się z ogromnymi problemami i konsekwencjami wynikającymi z zaciągniętymi na skradzione dane pożyczkami. Po wejściu w życie przepisu w pełni, osoba poszkodowana będzie zwolniona z płacenia kredytów zaciągniętych przez złodziei. To firmy chcące odzyskać środki będą musiały udowodnić, że dopełniły wszelkich formalności i właściwie zweryfikowali, czy kredyt mógł zostać udzielony na podane dane.

1,2 mln osób zastrzegło już swój PESEL. A to zapewne dopiero początek

To zapewne dopiero początek, gdyż od kilku dni możliwość zastrzegania PESEL dostępna jest z poziomu aplikacji mObywatel. Wygodna blokada dostępu do numeru identyfikacji nie wymaga już dostępu do komputera i korzystania z dedykowanej strony internetowej. Wystarczy smartfon. Na ekranie głównym aplikacji, w sekcji usługi znalazła się nowa ikona, która przenosi do prostego formularza. Wystarczy w nim wybrać opcję "Zastrzeż PESEL" i potwierdzić wysłanie zgłoszenia. Te dwa kroki wystarczą do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych. Warto jednak pamiętać, że dopiero od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. I mimo zastrzeżenia PESEL już teraz, konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

PESEL można też zastrzec na stronie internetowej mObywatel.gov.pl lub w dowolnym urzędzie gminy. Skorzystanie z aplikacji mObywatel jest jednak najprostszym i najszybszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa danych. W aplikacji można też sprawdzić historię sprawdzania statusu PESEL oraz wszystkie zmiany związane z zastrzeganiem oraz cofnąć zastrzeżenie bezterminowo lub z ustawieniem daty i godziny ponownego zastrzeżenia.