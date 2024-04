Wybrano najpopularniejszą bohaterkę wszech czasów. Znasz ją?

Zeszły rok pod względem gier był naprawdę mocny. Mieliśmy wiele premier z gatunków, które zadowolić powinny każdego gracza - bez względu czy wybierają oni na swoją główną platformę konsole PlayStation 4/5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, czy komputery PC. Co kilka tygodni na sklepowe półki trafiał tytuł, który nie dość, że skradał serca graczy, to zarabiał miliony na całym świecie. I nie ma się co dziwić, że gry stały się medium, które od lat przyciąga uwagę wszystkich - także organizacji takich jak Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.

Choć znana jest przede wszystkim z filmowych nagród BAFTA, które są brytyjskim odpowiednikiem Oscarów, tak już od dawna przyznaje podobne nagrody za dokonania na rynku gier wideo. W tym roku, po raz dwudziesty, Akademia przyzna nagrody dla najlepszych gier w ramach nagród BAFTA Game Awards. Pełną listę nominacji znajdziecie w naszym podsumowaniu. Z okazji okrągłej rocznicy, Akademia przygotowała również plebiscyt na najbardziej kultową postać z gier wideo, na którą głosowali sami gracze. Wyniki nie będą zaskoczeniem, a listę dwudziestu najpopularniejszych bohaterek i bohaterów znajdziecie poniżej

20 najbardziej kultowych postaci z gier wideo. Wyniki plebiscytu BAFTA

Lara Croft – Tomb Raider Mario – Super Mario Agent 47 – Hitman Sonic the Hedgehog – Sonic Sackboy – LittleBigPlanet Pac-Man – Pac-Man Link – The Legend of Zelda Master Chief – HALO Kratos – God of War Shadowheart – Baldur’s Gate 3 Arthur Morgan – Red Dead Redemption 2 Pikachu – Pokémon Steve – Minecraft Solid Snake – Metal Gear Solid Crash Bandicoot – Crash Bandicoot Cloud Strife – Final Fantasy VII Astarion – Baldur’s Gate 3 Kazuma Kiryu – Yakuza Ellie Williams – The Last of Us Nathan Drake – Uncharted

Lara Croft. Oto najpopularniejsza bohaterka wszech czasów

Kim jest sama Lara Croft? To protagonistka serii Tomb Raider, która swoją przygodę z grami wideo rozpoczęła w 1996 r. Jest przedstawiana jako inteligentna i wysportowana archeolożka i poszukiwaczka przygód, która eksploruje starożytne, niebezpieczne grobowce i ruiny na całym świecie. Urodziła się 14 lutego (rok różni się w zależności od serii) w Londynie jako córka arystokratycznej rodziny. Croft jest niezwykle inteligentna, posiada tytuł magistra archeologii z Uniwersytetu Cambridge. Jest też mistrzynią wielu sztuk walki, strzelectwa i sportów ekstremalnych.Postać szybko stała się ikoną popkultury i jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek gier komputerowych. Doczekała się też wielu filmów, komiksów i figurek kolekcjonerskich. Lara Croft była pierwszą grywalną postacią żeńską w trójwymiarowej grze wideo. W 2000 roku Angelina Jolie zagrała ją w filmie Tomb Raider, natomiast w 2013 roku bohaterka została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako "najbardziej rozpoznawalna postać gry komputerowej".

Jednak to gry z jej udziałem przyciągają najwięcej uwagi. Ostatnia, wydana w 2018 odsłona, Shadow of the Tomb Raider zamknęła tzw. trylogię Survivor. Wiemy też, że studio Crystal Dynamics pracuję nad kolejną częścią, która zostania wydana pod skrzydłami Amazon Games. Szczegółów jednak nie znamy i nie wiadomo, kiedy twórcy zdecydują się na zaprezentowanie światu tego, nad czym pracują od kilku lat.