W zeszłym roku liczyła się tylko jedna gra. Teraz powalczy o 10 nagród

Zeszły rok pod względem gier był naprawdę mocny. Na przestrzeni 12 miesięcy mieliśmy wiele premier z gatunków, które zadowolić powinny każdego gracza - bez względu czy wybierają oni na swoją główną platformę konsole PlayStation 4/5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, czy komputery PC. Co kilka tygodni na sklepowe półki trafiał tytuł, który nie dość, że skradał serca graczy, to zarabiał miliony na całym świecie. I nie ma się co dziwić, że gry stały się medium, które od lat przyciąga uwagę wszystkich - także organizacji takich jak Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Choć znana jest przede wszystkim z filmowych nagród BAFTA, które są brytyjskim odpowiednikiem Oscarów, tak już od dawna przyznaje podobne nagrody za dokonania na rynku gier wideo. W tym roku, po raz dwudziesty, Akademia przyzna nagrody dla najlepszych gier w ramach nagród BAFTA Game Awards.

Ogłoszone właśnie nominacje wyróżniają wiele gier, które powstały zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie. Na listach znajdziemy tytuły od największych studiów oraz stworzone przez niezależne zespoły deweloperskie. Wśród kilkudziesięciu gier, które mają szansę na uznanie Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, najwięcej zainteresowania wzbudza Baldur's Gate 3 nominowane w 10 kategoriach. Choć nie udało się pobić zeszłorocznego rekordu, w którym God of War Ragnarök od Santa Monica Studio mogło pochwalić się 14 nominacjami i 6 nagrodami, produkcja Larian Studios pokazuje, że to ona była najważniejszym tytułem zeszłego roku. W tegorocznej odsłonie nagród na drugim miejscu pod względem liczby nominacji jest Marvel’s Spider-Man 2 (9 nominacji), a podium zamyka Alan Wake 2 (8 nominacji). Poniżej znajdziecie najważniejsze kategorie i nominowane do BAFTA Game Awards gry.

BAFTA Game Awards 2024. Kategorie i nominacje

Best Game

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Dave the Diver

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros Wonder

British Game

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

Football Manager 2024

Viewfinder

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Debut Game

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Venba

Viewfinder

Evolving Game

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XVI Online

Fortnite

Forza Horizon 5

Genshin Impact

No Man’s Sky

Game Beyond Entertainment

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Thirsty Suitors

Venba

Game Design

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Viewfinder

Multiplayer

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV

Forza Motorsport

Party Animals

Super Mario Bros Wonder

Family

Cocoon

Dave the Diver

Disney Illusion Island

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Super Mario Bros Wonder

Pełne zestawienie kategorii znajdziecie na stronach poświęconych nagrodom BAFTA Game Awards. Znajdziecie tam nominacje związane z kwestiami oprawy audiowizualnej oraz najlepszymi aktorami wcielającymi się w postacie w najpopularniejszych grach zeszłego roku. Tradycyjnie, jedna nagroda przyznana zostanie z uwzględnieniem głosu samych graczy. W tym roku nominowanymi do EE Game Of The Year są:

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Fortnite

Lethal Company

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Jeśli posiadacie brytyjski numer telefonu komórkowego, swoje głosy możecie oddawać na stronie ee.co.uk/why-ee/baftagames. Głosowanie kończy się 26 marca, a wyniki ogłoszone zostaną w czasie transmisji tegorocznego rozdania nagród BAFTA Game Awards.