Ta gra bije rekordy popularności. Wystarczyło rozdać ją za darmo

Czasem o sukcesie gry potrafi zaważyć – wydawać by się mogło – drobna decyzja. Twórcy niepozornej gry Content Warning zdecydowali się na ograniczoną czasowo ofertę promocyjną – przez 24 godziny użytkownicy mogli przypisywać grę do swojego konta Steam zupełnie za darmo. To sprawiło, że tytuł zanotował rekordową aktywność.

Parodia influencerskiego fachu podbija Steam

Content Warner to nietypowa zabawa we vlogera. W tym kooperacyjnym horrorze zadaniem gracza jest filmowanie dziwnych i niepokojących rzeczy w trakcie przemierzania kolorowego świata – im bardziej szokujące rzeczy na nagraniu, tym większa sława operatora. Nie brzmi to co to prawda jak materiał na murowany hit, ale hasło „za darmo” potrafi działać cuda. Cuda tak wielkie, że nawet sami twórcy gry nie mogli uwierzyć w stopień zainteresowania tytułem.

Gra została odebrana przez 6,2 miliona osób, a w trakcie pierwszych godzin po starcie promocji bawiło się w niej jednocześnie ponad 200 tys. użytkowników Steam. Jakby tego było mało, Content Warner zebrał też masę pozytywnych opinii od społeczności – w tym momencie może pochwalić się oceną 9/10, co w przypadku tak niewielkich produkcji jest ogromnym sukcesem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że studio odpowiedzialne za grę składa się jedynie z 5 osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w branży gamingowej.

Co tak zachwyciło graczy? Cóż, z komentarzy można wywnioskować, że Content Warner przepełnione jest uroczym i chwytliwym humorem oraz prostą, rozluźniającą rozgrywką, która tylko zyskuje w trybie kooperacyjnym. Grę można odbierać jako parodię kariery influencera – wyświetlania przede wszystkim, nawet jeśli robienie contentu wiążę się z koniecznością filmowania przyjaciela, pożeranego przez kosmicznego potwora.