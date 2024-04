Wytrzymałość, gaming i elegancki design. OPPO Reno11 F 5G zaskakuje!

OPPO Reno11 F 5G spełni oczekiwania najbardziej wymagających gamerów

OPPO Reno11 F 5G to smartfon, który świetnie sprawdzi się w grach mobilnych — i nie chodzi mi o podstawowe i mało wymagające produkcje, jak Angry Birds, Cut the Rope czy Subway Surfers, a o gry mobilne najwyższej klasy. Ja sprawdzałem możliwości smartfona w takich produkcjach jak Call of Duty Warzone Mobile, Genshin Impact, Diablo Immortal czy gry z uniwersum League of Legends, między innymi Wild Rift czy TFT.

Robotę robi tutaj między innymi wyświetlacz — OPPO Reno11 F 5G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala o rozdzielczości 2412 × 1080 FHD+. Do tego ekran pokrywa 93,5% powierzchni smartfona, więc mówimy tutaj o praktycznie bezramkowym telefonie, co jest dodatkowym plusem i aspektem „premium”. W gamingu jednak kluczowe jest odświeżanie ekranu; w końcu na 60 Hz ciężko mówić o dobrych doznaniach. OPPO Reno11 F 5G nie ma z tym problemu, oferując odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz. Do tego mamy tutaj jasność nawet 1100 nitów oraz wyświetlanie miliarda kolorów; takie połączenie po prostu działa — i to bardzo dobrze.

Pokaż kotku, co masz w środku

Ekran ekranem, ale co OPPO Reno11 F 5G kryje w środku? Nie da się ukryć, że bebechy są kluczowe w przypadku mobilnego grania. Sercem tego smartfona jest procesor MediaTek Dimnesity 7050, a towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Co jednak istotne, nowa propozycja OPPO może mieć nawet 16 GB RAM — to dzięki możliwości rozszerzenia pamięci o dodatkowe 8 GB. Jeśli więc trzeba przy jakiejś grze „odpiąć wrotki”, to nowa propozycja OPPO nam na to pozwala.

Smartfon ten oferuje jeszcze jedną rzecz, która jest dość rzadka w dzisiejszych czasach — otóż pamięć masową możemy rozszerzyć nawet do 2 TB za pomocą karty microSD. Umówmy się — taka ilość miejsca na dane jest więcej niż wystarczająca nawet na gamingowych pecetach czy konsolach; a takie sprzęty po dziś dzień są sprzedawane z pamięciami mniejszymi niż 1 TB. Dla urządzenia mobilnego jest to więc aż abstrakcyjna pamięć, która pozwala na przechowywanie tylu gier, ile nam się tylko zapragnie — a przy okazji wystarczy również na przykład na zdjęcia i filmy.

W tym kontekście nie można też zapomnieć o technologii Trinity Engine. To rozwiązanie zapewniające wydajność, stabilność i oszczędność energii w systemie ColorOS 14. Dzięki zaawansowanym technologiom kompresji pamięci i optymalizacji zasobów, możemy cieszyć się płynnym i nieprzerwanym działaniem — jak deklaruje producent — nawet podczas uruchamiania 28 aplikacji przez 72 godziny. Trinity Engine to również kompleksowy system, który witalizuje pamięć ROM, RAM i procesor, eliminując opóźnienia i zapewniając natychmiastową reakcję. Dzięki zestawowi technologii natychmiastowej przepustowości OPPO, wydajność gier mobilnych jest po prostu niezawodna. Trinity Engine to świetne narzędzie dla graczy mobilnych, zapewniające nie tylko niezwykłe doznania wizualne i dźwiękowe, ale także płynność działania i długotrwałe korzystanie z urządzenia bez spadku wydajności. To rozwiązanie zwyczajnie wnosi mobilne granie na inny poziom.

Bateria i ładowanie — „szybkość… jestem szybki”

Co z baterią w OPPO Reno11 F 5G? Mówimy tutaj o akumulatorze o pojemności 5000 mAh, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Do tego OPPO może pochwalić się superszybkim ładowaniem SUPERVOOC o mocy 67 W, więc w przerwie od grania, na przykład na uzupełnienie zasobów picia i przekąsek, będziemy mogli dalej cieszyć się gamingiem — telefon od 0 do 100 procent ładuje się bowiem zaledwie w 48 minut.

OPPO do tego jest tak pewne swojej baterii, że daje na nią aż 4 lata ochrony i kondycja akumulatora w tym czasie nie spadnie poniżej 80 procent. To ważne oczywiście w codziennym użytkowaniu, ale dla graczy to aspekt szczególnie istotny — w końcu wymagające gry to ogromne obciążenie dla baterii. OPPO Reno11 F 5G to telefon, którego po prostu nie da się „zajechać”.

OPPO Reno11 F 5G jest zaskakująco wytrzymałym smartfonem

Na niezawodność OPPO Reno11 F 5G wpływa również jego wytrzymałość. Ekran smartfona strzeże Panda Glass — jeśli więc miewacie problemy z nerwami podczas grania (w końcu nawet najlepsi muszą czasem przegrać w rozgrywce online!) i narzędzie gry wtedy Wam „całkowicie przypadkiem wypada” z rąk, to OPPO Reno11 F 5G przetrwa wiele. Jak zapewnia producent, telefon wytrzyma 14 tysięcy mikroupadków, 200 tysięcy wciskań przycisku zasilania, 20 tysięcy podłączania kabla USB czy 100 tysięcy wciskań przycisków głośności.

Poza tym mamy tutaj tryb ładowania w bardzo niskich temperaturach, nawet przy -20°C, normę pyłoszczelności i wodoszczelności IP65 czy porządną, wytrzymałą obudowę. Dzięki temu nie musimy się martwić o to, że smartfon wypadnie nam z rąk czy że damy ponieść się nerwom podczas trudniejszego momentu w grze. Trzymając OPPO Reno11 F 5G w ręce po prostu czujemy jakość — i od razu ostrzegam, że jego funkcje dotyczące bezpieczeństwa nie wpływają negatywnie na jego wygląd.

Design OPPO Reno11 F 5G. Pancerny nie znaczy brzydki

Chociaż smartfon wyróżnia się swoją wytrzymałością, to nie jest wielkim, nieestetycznym kawałkiem technologii. Telefon wygląda dostojnie i wyróżnia się smukłą i lekką konstrukcją — OPPO Reno11 F 5G waży zaledwie 177 g i ma grubość 7,54 mm. Prostokątna wyspa na aparaty jest elegancka i nie odstaje na tyle, żeby przeszkadzało to wtedy, kiedy smartfon leży na płaskiej powierzchni. Trzy obiektywy są schowane w dwóch dużych kręgach, a obok nich, w centralnej części, znajdziemy lampę flash.

Do tego OPPO zadbało o ciekawy design. Ja miałem egzemplarz w kolorze ciemno-zielonym, który wyróżnia się OPPO Glow — dzięki temu telefon łączy w sobie wygląd z funkcjonalnością. Gramy na telefonie jedząc chipsy i pijąc napój? Korzystamy z telefonu na plaży, gdzie dookoła jest mnóstwo piachu? Pocą nam się ręce podczas rozrywki? Na pleckach smartfona nie będzie śladu po żadnej z tych rzeczy. OPPO Glow sprawia, że OPPO Reno11 F 5G może nam towarzyszyć dosłownie zawsze i wszędzie.

Smartfon do tego pięknie się mieni — z daleka wygląda na czarny, jednak pod światłem ujawnia się zielony kolor; a dodatkowo całość jakby pokryta jest brokatem. OPPO Reno11 F 5G jest również dostępne w niebieskim, a właściwie błękitnym wariancie, który wygląda, jakby był pokryty białymi smugami, co również przekłada się na piękny efekt. Jak widać, da się połączyć wytrzymałość ze smukłą konstrukcją i ładnym designem.

Skoro już o aparatach mowa…

Aparaty w tych czasach to absolutna podstawa w smartfonach. OPPO Reno11 F 5G doskonale o tym pamięta — i na pokładzie mamy tutaj, jak już wspomniałem, potrójny aparat, który dodatkowo jest wspierany przez sztuczną inteligencję. Na pleckach OPPO Reno11 F 5G znajdziemy obiektyw główny 64 MP (f/1.7), obiektyw szerokokątny 8 MP (f/2.2) oraz obiektyw makro 2 MP (f/2.4). Z przodu za to kamerka selfie ma 32 MP (f/2.4). Taki zestaw sprawdza się naprawdę nieźle, jednak faktyczne rewelacje pojawiają się wtedy, kiedy zagłębimy się w kwestię AI.

Dzięki sztucznej inteligencji mamy do czynienia z zaawansowanymi funkcjami aparatu. W szczególności warto wyróżnić Tryb Portret, 4K Selfie, Obiektyw Szerokokątny, Tryb Ultra Night, Upiększanie AI czy Upiększanie scenerii AI. Sztuczna inteligencja jest w stanie podkręcić i tak niezłe już zdjęcia do granic możliwości — i do tworzenia prawdziwej sztuki wystarczy nam smartfon w kieszeni. OPPO Reno11 F 5G to również świetna opcja dla vlogerów czy fanów wiadomości wideo — smartfon pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K 30 FPS za pomocą aparatu do selfie.

Promocja na start — kup OPPO Reno11 F 5G w promocyjnej cenie i z dodatkowymi dwoma latami ochrony baterii!

W tym miejscu trzeba wspomnieć o promocji na start przygotowanej przez OPPO. W ofercie tej, od 3 do 21 kwietnia bieżącego roku, smartfon OPPO Reno11 F 5G możecie kupić w cenie 1499 zł w wybranych partnerskich sieciach detalicznych OPPO. Przy zakupie otrzymacie dodatkowe 2 lata ochrony na żywotność akumulatora. Jeżeli po 4 latach użytkowania straci on swoją pojemność do 80%, to możecie liczyć na darmową wymianę.

Do tego, również operatorzy przygotowali atrakcyjne oferty. Warto więc się zdecydować na zakup od razu, gdyż regularna cena OPPO Reno11 F 5G wynosi 1699 zł. To i tak jest niezła kwota, ale lepiej mieć 200 zł w kieszeni!

Płatna współpraca z marką OPPO.