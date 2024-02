Wybierz sposób korzystania z Messengera. Co znaczy ten komunikat?

Użytkownicy Messengera z krajów Unii Europejskiej witani są nowym komunikatem, w którym należy wskazać sposób korzystania z komunikatora. To efekt nadchodzących przepisów unijnych, które nakładają na największe firmy technologiczne dodatkowe obowiązki

Przepisy wynikające z Aktu o usługach cyfrowych już obowiązują, a już na początku marca wejdą w życie regulacje Aktu o rynkach cyfrowych. Największe firmy technologiczne, działając na rynku europejskim, muszą się pospieszyć, by wprowadzić w życie zmiany, które mają oddać w ręce użytkowników więcej praw. Strażnicy dostępu, tacy jak Apple, Microsoft, Google, czy Meta mają niewiele czasu na dostosowanie się do nich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom europejskich regulacji, Messenger, którego właścicielem jest wspomniana firma Meta, oferuje swoim użytkownikom wybór sposobu korzystania z komunikatora. Możemy wybrać, czy chcemy korzystać z niego na dotychczasowych zasadach, z połączonym kontem Facebook, czy stworzyć osobne konto, które będzie zarezerwowane wyłącznie do prowadzenia rozmów na Messengerze.

Wybór sposobu korzystania z Messengera. Co to znaczy?

Ci, którzy zdecydują się na korzystanie z Messengera bez konta Facebook, będą mogli nadal korzystać z funkcji komunikatora, takich jak prywatne wiadomości i czaty, połączenia głosowe i wideo, oraz inne przydatne narzędzia do komunikacji. Nie będzie jednak dostępu do niektórych funkcji, które wymagają posiadania konta na Facebooku. To między innymi kanały lub czaty społecznościowe, czy relacje. Te funkcje są dostępne jedynie dla użytkowników posiadających konto na Facebooku i nie będą dostępne, jeśli korzystasz z Messengera bez powiązanego profilu na Facebooku. Twórcy komunikatora przestrzegają, że taki sposób korzystania z Messengera może ograniczać kontakt oraz będzie oferował inne doświadczenia w porównaniu z osobami, które korzystają z Messengera poprzez konto na Facebooku. Decydując się na pozostawienie połączenia z kontem Facebook, będzie można zachować wszystkie dotychczasowe funkcji i możliwości komunikatora.

Decydując się na nowe konto, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii: Stworzenie osobnego konta spowoduje wylogowania konta Facebook z Messengera. Czaty z istniejącego konta na Facebooku będą dostępne wyłącznie na Facebooku, jednak Meta proponuje włączenie opcji kopii zapasowej wiadomości, aby uniknąć utraty dostępu do historii wiadomości. Na nowym koncie w Messengerze bez Facebooka nie będzie wcześniejszych rozmów. Co ważne, na ten moment osoby poniżej 18 lat nie mogą utworzyć nowego konta w Messengerze bez Facebooka, a funkcja ta pojawi się w przyszłości, gdy pojawią się dodatkowe funkcje związane z bezpieczeństwem. Więcej na temat wyboru sposobu korzystania z Messengera można przeczytać na oficjalnych stronach pomocy technicznej komunikatora.