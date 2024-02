Ta platforma ze streamingiem ma najwierniejszych użytkowników

Twitch to prawdziwy gigant. Platforma jest zaskakująco wielka

Nie ma wątpliwości, że Twitch jest wyjątkowym zjawiskiem. Serwis stał się prawdziwym gigantem i nie ma sobie równych jeśli chodzi o transmisje na żywo, chociaż już największe firmy starały się go pokonać — był to Microsoft, był to Facebook, cały czas jest to YouTube, a w tle pojawiały lub pojawiają się takie eksperymenty jak hitbox czy Kick. Podkupywanie streamerów lukratywnymi kontraktami, pozwalanie na „więcej” etc., ale nic nie przynosiło oczekiwanych skutków. Twitch nie dał się zdetronizować.

Źródło: Depositphotos

Teraz Open Mobi na zlecenie seegame, platformy zajmującej się rozbudowanymi opcjami reklamowymi w obszarze gamingu, przeprowadziło badanie wśród polskiej społeczności serwisu Twitch. Raport rozwiewa wątpliwości między innymi w takich kwestiach, jak te, w jaki sposób użytkownicy spędzają czas na platformie, kim są poza nią i dlaczego stanowią atrakcyjną grupę dla reklamodawców. Przejdźmy więc do szczegółów.

Jak często korzystamy z Twitcha i jaka kategoria jest najpopularniejsza?

Co drugi badany przyznaje, że z Twitcha korzysta regularnie. 63 procent użytkowników robi to co najmniej raz w tygodniu (37 procent sięga po tę stronę nieco rzadziej), przy czym średni czas spędzony na platformie wynosi 2 godziny. Poza tym jednak treści i jakość materiałów to główne czynniki przyciągające widzów na Twitcha — większość użytkowników (79 procent) przedkłada interesującą ich tematykę, nad przywiązanie do danego streamera udostępniającego zróżnicowany kontent.

Wśród materiałów, po które widzowie chętnie sięgają, znajdują się między innymi te związane z urodą i modą (13 procent), jedzeniem i gotowaniem (7 procent) oraz szeroko pojętym lifestyle’em (6 procent). Największym zainteresowaniem cieszą się jednak — co chyba nie jest wielkim zaskoczeniem — gry wideo (31 procent), co potwierdza pozycję platformy jako wiodącego miejsca dla społeczności gamingowej. Co więcej, dla prawie połowy badanych (42 procentach) premiery nowych gier, stanowią dodatkowy bodziec do oglądania streamów. Katarzyna Knecht, Sales Director i Product Owner w seegame, mówi:

Obecność użytkowników na platformie i charakter, w jakim na niej przebywają — a szukają głównie rozrywki — sprawiają, że serwis jest bardzo wartościowym miejscem w kontekście emisji reklam. Co więcej, aż 76 proc. społeczności to osoby w przedziale wiekowym 18-44 lata, czyli grupa mocno zaangażowana w treści online, a dodatkowo trzech na czterech badanych posiada własny dochód (72 proc.), co czyni z nich atrakcyjnych konsumentów. Popularność gier to kluczowa informacja dla branży całego gamedevu. Pojawienie się nowych tytułów i popularność konkretnych pozycji jak np. Wiedźmin, GTA czy League of Legends, to doskonała okazja dla marek do zaprezentowania swojej oferty czy usług.

Co ze stereotypami?

Oprócz zachowań i preferencji użytkowników na platformie Twitch, seegame sprawdziło również ich charakterystykę i preferencje. Społeczność serwisu to często rodzice (58 procent) co pokazuje, że platforma przyciąga nie tylko młodych widzów. To także w dużej mierze posiadacze domowych zwierząt (78 procent) i entuzjaści sportu (53 procent). Kwestią, na którą również seegame zwraca uwagę, są zachowania zakupowe. Połowa respondentów równomiernie dzieli swoje zakupy między sklepy online, a stacjonarne.

To sugeruje, że reklamodawcy mogą skutecznie dotrzeć do użytkowników Twitcha zarówno poprzez reklamy promujące e-commerce, jak i sklepy stacjonarne. Istotną rolę dla społeczności platformy odgrywa także moda, a wybór konkretnych marek odzieżowych pokazuje skłonność do poszukiwania określonych cech produktu, takich jak cena i jakość. Ciekawe więc jest to, że Twitch, poza byciem gigantem na rynku platform streamingowych, bez wątpienia jest również platformą z ogromnym potencjałem reklamowym.

Źródło: seegame

Grafika wyróżniająca: Depositphotos