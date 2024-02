Internauci bezlitośnie wyśmiewają założyciela Facebooka. Wszystko przez to nagranie

Wczoraj Piotr informował o tym, że Facebook wyśmiewa Apple. Chodziło o nagranie z Markiem Zuckerbergiem, w którym ten:

opowiadał o swoich doświadczeniach z Apple Vision Pro na filmie udostępnionym w serwisie Instagram, gdzie nie szczędzi słów krytyki kierowanych w stronę konkurencji. I to nie tylko ze względu na cenę urządzenia, która jest kilka razy wyższa niż to, co Meta chce za gogle Quest 3, które na rynku zadebiutowały w październiku ubiegłego roku i oferują znacznie więcej, niż poprzednia generacja (...)

Poza ceną Zuckerberg mocno skrytykował także możliwości techniczne urządzenia (twierdzi, że są daleko w tyle za tym, co proponuje Quest 3). Zdarzyło mu się też pochwalić sprzęt za rozdzielczość ekranów oraz mechanizmy śledzenia wzroku, które ocenił zdecydowanie pozytywnie. Jednak w myśl zasady: o konkurencji mówimy albo dobrze, ale wcale... internautom niespecjalnie spodobało się to nagranie. I nie trzeba było długo czekać, by sieć zalała fala szyderczych komentarzy i... porównywanie go do innego (nie)sławnego CEO: Steve'a Ballmera, który też miał coś do powiedzenia na temat jednego z produktów Apple.

Zuckerberg jak Ballmer. Internauci szydzą z wypowiedzi założyciela Facebooka

Można iPhone'a lubić lub nie, ale jednego zarzucić mu nie można. To właśnie ten smartfon wywrócił świat do góry nogami i był jednym z najmocniejszych elementów smartfonowej rewolucji. Steve Ballmer swego czasu tak skomentował telefon od Apple:

500 dolarów? W pełni dotowany? Z planem? Powiedziałem, że to najdroższy telefon na świecie. I nie przemawia do klientów biznesowych, ponieważ nie ma klawiatury. Co czyni go niezbyt dobrym urządzeniem do obsługi poczty e-mail

Były to dość mocne słowa. Jak to się potoczyło dalej — wszyscy wiemy. iPhone jest ikoną i najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie, który każdego roku — nie ważne jak bardzo jest nudny — przynosi Apple górę pieniędzy. W 2014 roku były już wówczas CEO powrócił do tematu twierdząc, że fakt iż Microsoft za czasów jego panowania nie zrobił smartfona to coś, czego najbardziej żałuje. Wierzy, że gdyby weszli na rynek w odpowiednim momencie, mogliby uszczknąć sobie sporą część tortu, którą dzielił się Samsung i Apple.

I to właśnie to (nie)sławne wystąpienie Ballmera powraca jak bumerang w temacie materiału nagranego przez CEO Meta. Kto pamięta pierwszego iPhone'a ten wie, jak bardzo był on niedoskonały, drogi i ilu ludzi w niego nie wierzyło. W kolejnych generacjach sporo się jednak zmieniło. Czy podobna historia czeka gogle Apple: Vision Pro? Cóż, zdania są podzielone, Zuckerberg wyraził swoje zdanie, a internauci na potęgę porównują materiał Zuckerberga do wystąpienia byłego CEO Microsoftu.

Poza wpisami i komentarzami nie zabrakło także szydery i codziennej dawki memów. Ale trzeba przyznać, że Zuckerberg... no cóż, sam się o to prosił. Która ze stron będzie miała rację - dowiemy się w najbliższej dekadzie.