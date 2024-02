Pełne szyfrowanie Messengera — co to znaczy i jak włączyć "Bezpieczną pamięć"

Zachowanie prywatności i bezpieczeństwa naszych konwersacji to dziś priorytet. Wymieniamy zbyt dużo informacji za pomocą komunikatorów, aby pozwolić sobie na wyciek danych, nie wspominając nawet o kradzieżach tożsamości. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ochronę danych użytkowników coraz więcej platform komunikacyjnych wprowadza nowe mechanizmy zabezpieczające. Jednym z najważniejszych narzędzi w tej dziedzinie jest pełne szyfrowanie, które w końcu trafiło do Messengera.

W dzisiejszym artykule skupimy się na jednej z największych platform komunikacyjnych na świecie – Messengerze. Przeanalizujemy, co dokładnie oznacza pełne szyfrowanie w kontekście wspomnianego komunikatora, jakie korzyści niesie dla użytkowników oraz jak można aktywować tę funkcję na swoim koncie.

Co to jest pełne szyfrowanie w Messengerze i jak działa?

Kiedy niemal każda nasza czynność w sieci pozostawia ślad, zadbanie o swoją cyfrową prywatność jest naprawdę ważne. Pełne szyfrowanie w komunikatorach internetowych, takich jak Messenger, staje się więc nieodłącznym elementem ochrony naszych rozmów. Ale czym dokładnie jest pełne szyfrowanie?

Pełne szyfrowanie to zaawansowana metoda zabezpieczania danych, która zapewnia ochronę naszych wiadomości przesyłanych od naszego urządzenia do urządzenia odbiorcy (i na odwrót). Treść naszych konwersacji jest zaszyfrowana w taki sposób, że tylko my i nasz rozmówca mamy do niej dostęp.

W praktyce pełne szyfrowanie działa na bazie kluczy kryptograficznych. Każde urządzenie, które uczestniczy w pełnie szyfrowanej konwersacji, generuje unikalny klucz, który jest używany do zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości. Dzięki temu nawet jeśli ktoś przechwyciłby przesyłane dane, nie byłby w stanie ich odczytać bez klucza.

Główną zaletą pełnego szyfrowania jest fakt, że treść naszych rozmów pozostaje prywatna i niedostępna dla osób trzecich, w tym nawet dla platformy, która stworzyła komunikator. W przypadku Messengera i Mety (firmy stojącej za tą aplikacją) nie mają oni dostępu do treści naszych konwersacji. Kolejnym istotnym aspektem pełnego szyfrowania jest to, że może ono chronić nie tylko rozmowy tekstowe, ale także wszelkie połączenia głosowe i wideo.

Pełne szyfrowanie w Messengerze – ograniczenia

Wiemy już, że dzięki pełnemu szyfrowaniu w Messengerze, treść naszych wiadomości jest zabezpieczona przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach, które wiążą się z tym rozwiązaniem. Jednym z głównych ograniczeń jest brak obsługi niektórych funkcji, które są dostępne w standardowych, niezaszyfrowanych rozmowach. Dotyczy to między innymi możliwości przesyłania GIF-ów, płatności czy rozmów grupowych. Dodatkowo niektóre opcje dostosowania czatu, takie jak pseudonimy czy motywy, nie są w pełni obsługiwane w przypadku pełnie szyfrowanych konwersacji.

Jak włączyć pełne szyfrowane czatów i połączeń na Messengerze?

Aby rozpocząć pełnie szyfrowany czat, należy przejść przez kilka prostych kroków.

Pełne szyfrowanie rozmów na Messengerze

W pierwszej kolejności otwieramy aplikację Messenger i przechodzimy do sekcji "Czaty". Następnie wybieramy osobę, z którą chcemy rozpocząć pełnie szyfrowany czat. W prawym górnym rogu ekranu dotykamy ikonę ołówka, aby rozpocząć nową konwersację. Po otwarciu nowego czatu, w prawym górnym rogu ekranu znajdujemy przełącznik z kłódką. Dotykamy go, aby włączyć pełne szyfrowanie dla tej konwersacji.

Pełne szyfrowanie nie będzie dostępne w przypadku czatów, w których uczestniczą firmy, konta profesjonalne lub osoby, z którymi jeszcze nie rozmawialiśmy na czacie. Ponadto pełne szyfrowane czaty są dostępne tylko w aplikacji Messenger na urządzeniach z systemem iOS i Android. Oznacza to, że nie będą one widoczne na czacie na Facebooku ani w witrynie messenger.com.

Źródło: Depositphotos

Bezpieczna pamięć w Messengerze

Bezpieczna pamięć to funkcja w Messengerze, która zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa i ochrony w pełni szyfrowanych czatów. Aktywując tę funkcję, tworzona jest zdalna kopia zapasowa rozmów, co daje nam możliwość dostępu do nich z dowolnego urządzenia.

Aby aktywować Bezpieczną pamięć, należy przejść do sekcji "Ustawienia" w aplikacji Messenger. Następnie w obszarze "Zabezpieczenia" wybieramy opcję "W pełni szyfrowane czaty", a następnie "Bezpieczna pamięć". Tutaj możemy wybrać metodę uzyskiwania dostępu do naszych zaszyfrowanych czatów, na przykład poprzez 6-cyfrowy PIN, zewnętrzną chmurę lub 40-znakowy kod.

Po wyborze odpowiedniej metody wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Gdy usługa jest aktywna, zyskujemy pewność, że szyfrowane czaty są dostępne z każdego urządzenia po zalogowaniu się do naszego konta Messenger.

Dezaktywując Bezpieczną pamięć, tracimy dostęp do zaszyfrowanych czatów. Istnieje także opcja "Usuń i wyłącz bezpieczną pamięć", która usuwa wszelkie kopie zapasowe zaszyfrowanych czatów.