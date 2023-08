Baldur's Gate, czyli klasyka gier RPG – Wszystko, co musisz wiedzieć

Przygotuj się na powrót do Zapomnianych Krain! Od historii serii, aż po kultowy polski dubbing z Piotrem Fronczewskim na czele. Przed wyruszeniem w drogę należy... powspominać Baldur's Gate i przypomnieć sobie, za co kochamy to uniwersum.

Wszystko, co warto wiedzieć o serii gier Baldur's Gate

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co kryje się za tytułową bramą – Baldur's Gate? Ta seria to kamień milowy w historii gier komputerowych. Jej wpływ na gatunek RPG jest nie do przecenienia. Ten artykuł pozwoli Ci cofnąć się w czasie i lepiej zapoznać się z kultowym uniwersum przed premierą trzeciej odsłony Baldur's Gate.

Baldur's Gate to epicka saga o heroicznych przygodach, magii i skomplikowanych intrygach. To miejsce, gdzie mityczne stworzenia, starożytne artefakty i potężne siły łączą się, tworząc niesamowite uniwersum pełne niezwykłych postaci i opowieści. Przyjrzymy się dzisiaj bliżej temu fenomenowi, by zrozumieć, dlaczego właśnie ta seria jest tak ceniona przez graczy na całym świecie.

Nadchodzi Baldur's Gate 3 – pora nadrobić zaległości!

Już niedługo, bo 3 sierpnia 2023 roku, zadebiutuje pełna wersja Baldur's Gate 3 na komputery PC, kontynuując słynną serię i przenosząc nas jeszcze głębiej w magiczny świat Dungeons & Dragons. Posiadacze konsoli PlayStation 5 będą mogli cieszyć się grą nieco później – 7 września 2023 roku. Jeśli jesteś posiadaczem Xbox Series X/S, musisz uzbroić się w cierpliwość – data premiery na te platformy zostanie ogłoszona nieco później. Niezależnie od tego, który wariant odpowiada urządzeniu, jakie posiadasz, dziś cofamy się w czasie. W związku z nadchodzącą premierą warto przypomnieć sobie, jak to wszystko się zaczęło, i przyjrzeć się bliżej temu, co sprawiło, że Baldur's Gate zyskał miano tytułu kultowego.

Historia Baldur's Gate

Słynna seria Baldur's Gate została zapoczątkowana w 1998 roku, kiedy to studio BioWare, znane później z wielu innych cenionych produkcji, takich jak Mass Effect czy Dragon Age, zaprezentowało grę, która odmieniła sposób, w jaki postrzegamy dzisiaj gry fabularne. Dla wielu graczy było to pierwsze zetknięcie z komputerowym odzwierciedleniem klasycznych gier RPG, takich jak "Dungeons & Dragons". Warto też dodać, że nie licząc Shattered Steel, to właśnie Baldur's Gate stało się przepustką studia do dużych growych produkcji i ogólnoświatowej sławy.

Baldur's Gate – Rewolucyjna gra fabularna

Rozgrywka w Baldur's Gate odbywała się w uniwersum Zapomnianych Krain (Forgotten Realms), znanym wielu fanom "papierowych" gier fabularnych. Wyróżniało ją zastosowanie systemu zasad AD&D (Advanced Dungeons & Dragons), które wiernie odwzorowano w wirtualnym świecie, z książkowych podręczników. Interaktywne dialogi, bogate opcje rozwoju postaci, dynamiczne starcia oraz rozbudowany, wielowątkowy scenariusz – wszystko to sprawiło, że gracze z całego świata pokochali Baldur's Gate.

"Chcesz mi opowiedzieć historię o królach i kapuście? Proszę…"

Dwa lata później, w 2000 roku, światło dzienne ujrzała kontynuacja pod tytułem Baldur's Gate II: Shadows of Amn. Gra ta rozwijała pomysły pierwszej części, dostarczając jeszcze więcej opcji personalizacji, jeszcze głębszą fabułę i bardziej rozbudowane mechaniki. Wspomnieć również należy o dodatku do drugiej części, zatytułowanym Throne of Bhaal, który zamykał główny wątek narracyjny serii.

Baldur's Gate odegrało ważną rolę dla przemysłu gier komputerowych. Można chyba śmiało powiedzieć, że właśnie ta seria zdefiniowała standardy dla gier RPG, wprowadzając elementy takie jak rozbudowany system dialogowy, znaczący wpływ decyzji gracza na fabułę czy wielowymiarowe niezależne postaci. Te elementy, które dzisiaj wydają się być standardem, jakąś część swoich korzeni z pewnością mają właśnie w Baldur's Gate. I właśnie dlatego, ta seria ma szczególne miejsce w historii gier komputerowych.

Baldur's Gate – Co to za świat?

Gry z omawianej serii, jak większość tytułów opartych na systemie Dungeons & Dragons, rozgrywają się w złożonym uniwersum Forgotten Realms. W jego skład wchodzą różne regiony i miejsca, ale centrum akcji to tytułowe miasto portowe – Baldur's Gate. Położone na wybrzeżu Morza Mieczy, miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w świecie Faerun. Jest to miejsce tętniące życiem, gdzie różne rasy, kultury i ideologie zderzają się ze sobą.

W świecie Baldur's Gate występuje wiele różnych ras. Żyją tu m.in. ludzie, elfy, niziołki, krasnoludy, czy gnomy. Każda rasa posiada swoje unikalne cechy i możliwości. Co więcej, gracze mogą wybrać klasę swojej postaci, która determinuje jej umiejętności i styl gry. Do wyboru są klasy takie jak wojownik, mag, złodziej, paladyn, druid, łowca i wiele innych. Wybór rasy i klasy wpływa na sposób, w jaki nasza postać wchodzi w interakcje z otaczającym ją światem, co dodaje grze jeszcze więcej głębi.

"Mądrze wybieraj przyjaciół. Nie wszystkim można ufać jak Minskowi i Boo."

Jednym z kluczowych aspektów Baldur's Gate są zróżnicowane i dobrze napisane postaci niezależne (NPC). Od enigmatycznego berserkera Minsca, który nie rozstaje się ze swoim chomikiem Boo, przez wojowniczkę Jaheirę, aż po tajemniczą złodziejkę Imoen – każda z postaci ma swoją unikalną historię, motywacje i osobowość, które wpływają na dynamikę gry. W trakcie zabawy będziemy mieli okazję poznać ich historie, relacje i sekrety. Myślę, że m.in. właśnie to sprawiło, że świat starych gier z serii Baldur's Gate był tak żywy i wiarygodny.

Baldur's Gate – Mechanika gry

Baldur's Gate, jako gra oparta na zasadach Dungeons & Dragons, prezentuje dość złożoną mechanikę gry. Wykorzystuje system, który pozwala na zatrzymanie rozgrywki w każdym momencie, by wydać polecenia swoim postaciom. Taka mechanika pozwala na dokładne zaplanowanie strategii i taktyki, co jest szczególnie ważne podczas walki z silniejszymi przeciwnikami.

Rozbudowany system walki to jeden z wyróżników Baldur's Gate. Potyczki są dość taktyczne i wymagają odpowiedniego planowania. Można zastosować różne strategie, korzystając z umiejętności postaci, takich jak magia, zdolności specjalne czy używanie różnorodnych broni. Co więcej, pozycjonowanie postaci na polu bitwy również ma znaczenie. Dotyczy to szczególnie walk z silnymi przeciwnikami lub konfrontacji z wieloma wrogami naraz.

Rozwijanie postaci to kolejny ważny aspekt gry. Po zdobyciu wystarczającej liczby punktów doświadczenia, nasz bohater awansuje na wyższy poziom, co pozwala na rozwinięcie jego umiejętności i zdolności. Postać może również zdobywać nowe umiejętności i czary, które można dostosować do swojego stylu gry. Często wybór umiejętności, które rozwiniemy, determinuje nasze możliwości w późniejszych etapach gry, dlatego warto dobrze przemyśleć strategię rozwoju. Warto pamiętać też o tym, że każda decyzja, którą podejmujesz, może mieć swoje konsekwencje, a interakcje z innymi postaciami mogą wpływać na przebieg fabuły.

"Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę."

Niezapomniany polski dubbing

Nie można mówić o Baldur's Gate nie wspominając o fenomenalnym polskim dubbingu, który z pewnością przyczynił się do popularyzacji gry w naszym kraju. Wiele kultowych kwestii na stałe trafiło do słowniczka najbardziej pamiętnych cytatów z gier (niektóre z nich przeplatają ten artykuł). Na początku 21 wieku, kiedy gra debiutowała na rynku, jakość dubbingu robiła ogromne wrażenie. Polskie dialogi nie tylko dodawały głębi bohaterom na poziomie scenariusza. Do współpracy zaproszono wybitnych aktorów, którzy doskonale wcielili się w role. Wśród nich można wymienić m.in. Piotra Fronczewskiego, Jana Kobuszewskiego, Gabrielę Kownacką, Krzysztofa Kowalewskiego, Wiktora Zborowskiego lub Mariana Opanię. Dubbing znacząco podnosił jakość gry i dodał jej klimatu. Do dzisiaj jest pamiętany i ceniony przez fanów, stanowiąc nieodłączny element doświadczenia z gry Baldur's Gate.

"Jeśli tak dalej pójdzie, nigdy już nie będę mógł spojrzeć Boo w oczy. Zastanówcie się, bo więcej do tego nie dopuszczę!"

Saga Baldur's Gate – Części gry

Baldur's Gate (1998) - Pierwsza część serii, która zdefiniowała kolejne odsłony serii. Gra zaczyna się od ucieczki z Twojego domu (twierdzy Candlekeep). Pościg za Tobą rozpoczynają nieznane siły. W trakcie swojej podróży odkrywasz, że Twoja historia powiązana jest z... nie będę psuł Wam zabawy. Podczas podróży po Zapomnianych Krainach zbierasz drużynę towarzyszy – każdy z własną historią i innymi motywacjami. I właśnie tak zaczyna się podróż przez świat rodem z gier fabularnych D&D.

Baldur’s Gate: Opowieści z Wybrzeża Mieczy (1999) - Pierwsza część gry została wzbogacona o wydany rok później dodatek, który rozszerzał fabułę, wprowadzając nowe obszary do zbadania i więcej wątków fabularnych. Baldur's Gate II: Cienie Amn (2000) - Kontynuacja serii, która rozwijała pomysły z pierwszej części, dodając więcej opcji personalizacji, głębszą fabułę i bardziej rozbudowaną mechanikę rozgrywki. Twój bohater jest więziony przez tajemniczego maga, Irenicusa, a twoja misja polega na ucieczce i zemście. Baldur's Gate II: Tron Bhaala (2001) - Jest to rozszerzenie do Baldur's Gate II, które kończy główny wątek serii. Twój bohater musi skonfrontować się z własnym dziedzictwem. I tym razem nie będę zdradzał niuansów związanych z fabułą... Baldur's Gate: Dark Alliance (2001) – Hack'n'slash będący spin-offem kultowej serii Baldur's Gate, który pierwotnie ukazał się na PS2. Baldur's Gate: Dark Alliance 2 (2004) – Druga odsłona spin-offu. Baldur's Gate: Enhanced Edition (2013) – Remake "jedynki" wraz z dodatkiem "Opowieści z Wybrzeża Mieczy". Baldur's Gate II: Enhanced Edition (2013) – "Cienie Amn" wraz z dodatkiem "Tron Bhaala" w zremasterowanej wersji. Baldur's Gate: Siege of Dragonspear (2016) – Oficjalny dodatek do Baldur’s Gate: Enhanced Edition. To pomost fabularny pomiędzy 1 i 2 częścią gry. Baldur's Gate III (2023) – Nowy rozdział w serii, który w te wakacje debiutuje na komputerach PC. Wiadomo, że gra będzie nadal osadzona w uniwersum Zapomnianych Krain. Ma bazować na mechanice i zasadach z 5. edycji Dungeons & Dragons.

"Z drogi, złoczyńcy! Bohater idzie!"

Dlaczego warto zagrać w Baldur's Gate?

Baldur's Gate to nie tylko jedna z najważniejszych serii w historii gier komputerowych – to również unikalne doświadczenie rozgrywki, które każdy miłośnik gier RPG powinien przeżyć. Dziś może nie robi to już takiego wrażenia, ale trafienie do świata Forgotten Realms w 2000 roku (wówczas zacząłem swoją przygodę z serią od "dwójki") było czymś naprawdę niezapomnianym.

Oto kilka powodów, dla których wciąż warto zagrać w Baldur's Gate:

Bogaty świat i fabuła – Baldur's Gate przenosi graczy do rozbudowanego świata Zapomnianych Krain, pełnego barwnych postaci, intrygujących wątków fabularnych i tajemnic do odkrycia. Fabuła gry jest pełna zwrotów akcji i wciągających momentów, które z pewnością zapewnią rozrywkę na długie godziny.

– Baldur's Gate przenosi graczy do rozbudowanego świata Zapomnianych Krain, pełnego barwnych postaci, intrygujących wątków fabularnych i tajemnic do odkrycia. Fabuła gry jest pełna zwrotów akcji i wciągających momentów, które z pewnością zapewnią rozrywkę na długie godziny. Złożona mechanika gry – Gra oferuje głęboki system rozwoju postaci i taktycznej walki, który pozwala na wielką swobodę w wyborze stylu gry. Bez względu na to, czy preferujesz bezpośrednią konfrontację, magię czy skradanie, Baldur's Gate pozwala ci grać po swojemu.

– Gra oferuje głęboki system rozwoju postaci i taktycznej walki, który pozwala na wielką swobodę w wyborze stylu gry. Bez względu na to, czy preferujesz bezpośrednią konfrontację, magię czy skradanie, Baldur's Gate pozwala ci grać po swojemu. Wolność wyboru – W Baldur's Gate twoje decyzje mają znaczenie. Każdy wybór, który podejmujesz, wpływa na świat gry i reakcje innych postaci. To z pewnością dodaje grze dodatkowej głębi.

– W Baldur's Gate twoje decyzje mają znaczenie. Każdy wybór, który podejmujesz, wpływa na świat gry i reakcje innych postaci. To z pewnością dodaje grze dodatkowej głębi. Długie godziny rozgrywki – Każda część serii oferuje dziesiątki, a nawet setki godzin rozgrywki, pełne przygód i odkryć. To sprawia, że Baldur's Gate to świetna inwestycja dla każdego, kto szuka gry, która zapewni mu długotrwałą rozrywkę.

– Każda część serii oferuje dziesiątki, a nawet setki godzin rozgrywki, pełne przygód i odkryć. To sprawia, że Baldur's Gate to świetna inwestycja dla każdego, kto szuka gry, która zapewni mu długotrwałą rozrywkę. Wpływ na kulturę gier – Grając w Baldur's Gate, odkryjesz kawał historii gier komputerowych. To szansa na zrozumienie, dlaczego seria ta miała taki duży wpływ na późniejsze gry RPG.

Seria Baldur's Gate jest idealna dla graczy, którzy cenią sobie bogate, oparte na fabule gry RPG z rozbudowanymi mechanikami gry i dużą swobodą wyboru. Przygodę z serią najlepiej zacząć od pierwszej części. Pomimo że jest to gra z 1998 roku, jej ulepszona wersja (Baldur's Gate: Enhanced Edition wydana w 2013 roku) oferuje poprawioną grafikę i kilka ulepszeń, które uczynią rozgrywkę bardziej przyjemną dla nowych graczy. Jest ona dostępna na komputerach z systemami Windows, Linux oraz macOS, a także na konsolach: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Grę można również pobrać na tablety z iOS oraz Androidem.

Jestem przekonany, że wśród naszych czytelników nie brakuje fanów serii, którzy z nostalgią wspominają tytuł i z niecierpliwością czekają na "trójkę". Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze najlepsze wspomnienia z pierwszych odsłon Wrót Baldura.