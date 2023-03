Fani Dunegons & Dragons będą zachwyceni! Świat gry ożyje na stołach graczy

Dungeons & Dragons chyba nie muszę nikomu przedstawiać – ta klasyczna gra fabularna stworzyła podwaliny pod wiele współczesnych dzieł kultury i do dziś może pochwalić się szerokim gronem fanów. Już niebawem uniwersum D&D wzbogaci się o specjalną aplikację, która sceny z gry przeniesie do rozszerzonej rzeczywistości.

Dunegons & Dragons wchodzi w AR

Zanim ortodoksyjni fani zaczną krzyczeć, że Dungeons & Dragons w aplikacji to profanacja, bo przecież urok gry tkwi w papierowych kartkach na stole, pospieszę z wyjaśnieniem – apka wcale nie zabija oldskulowego klimatu. Dostosowuje go natomiast do nowych technologii, zwiększając poziom immersji.

ARcana umożliwi tworzenie map i scenariuszy z lore Dungeons & Dragons oraz przenoszenie ich bezpośrednio na stół. Każda z interakcji – od przesuwania figurek po rzut kośćmi – ma być kontrolowana za pomocą intuicyjnego interfejsu dotykowego. W założeniu ma to nie tylko przyciągnąć do gry młodsze pokolenia, ale też zaoszczędzić pieniądze graczy na kosztowne akcesoria do gry – choć trzeba zaznaczyć, że one także są istotną częścią z punktu widzenia fanów.

D&D w aplikacji mobilnej ma pojawić się na tabletach/smartfonach z systemem iOS i Android jeszcze w tym roku, choć nie zdradzono dokładnej daty. W międzyczasie sympatycy uniwersum mogą zaś udać się do kin na Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, który zbiera całkiem dobre opinie widzów i recenzentów.

Stock image from Depositphotos