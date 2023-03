11bit Studios to już rozpoznawalna marka na całym świecie, która słynie z produkcji gier zmuszających do myślenia i podejmowania trudnych decyzji. Spółka zapowiedziała właśnie nową grę - The Thaumaturge, stworzoną przez polskiego dewelopera - Fool's Theory, którą wyda prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

The Thaumaturge to klasyczny RPG

Zacznijmy może od początku, Fool's Theory to weterani branży gier, którzy pracowali w CD Projekcie między innymi nad pierwszą odsłoną Wiedźmina. Jak być może kojarzycie, to samo studio będzie odpowiadało za stworzenie remake'u pierwszego Wiedźmina na zlecenie CD Projektu. Ich pierwszy autorski projekt, gra RPG - Seven: The Days Long Gone nie cieszył się może ogromną popularnością, ale zdobył dobre opinie wśród graczy oraz przede wszystkim całej branży. Spółka pomagała między innymi przy tworzeniu takich gier jak Divinity: Original Sin 2 oraz Baldur's Gate 3. Od dłuższego czasu pracowała również nad projektem o kodowej nazwie Vitriol, którego wydawca od początku miało być 11 bit Studios.

Obie firmy łączy nie tylko wspólna historia, ale też powiązanie kapitałowe, 11bit posiada 40% udziałów w Fool's Theory i siłą rzeczy obie spółki mocno współpracują. Vitriol, który przerodził się właśnie w The Thaumaturge powstaje już od kilku lat i wygląda na to, że w tym roku wreszcie doczekamy się jego premiery. Wydawca zazwyczaj rozpoczyna promowanie swojego tytułu na 12 miesięcy przed premierą, ale w przypadku tej gry będzie to krótszy okres, bo kampania została opóźniona. Podobno chodziło o pewne elementy, które musiały zostać zmienione w samej grze. Można więc oczekiwać, że kolejnych poślizgów nie będzie i jeszcze w tym roku otrzymamy bardzo klimatyczny tytuł z gatunku RPG, którego akcja dzieje się w Polsce, a dokładnie w Warszawie na początku XX w.

Mamy rok 1905. Warszawa żyje pod ciężarem jarzma caratu. Jej mieszkańcy tworzą wymieszaną grupę o różnych korzeniach, poglądach i wierzeniach, a także często sprzecznych interesach. To rosyjscy żołnierze, żydowscy kupcy, polscy mieszczanie choć nie tylko. Pomimo zaistniałych okoliczności, miasto stanowi tętniącą życiem metropolię, w której można odwiedzić zapierającą dech w piersiach imprezę wyższych sfer, by po niej zostać obrabowanym w jednym z ciemnych zaułków Pragi. Warszawa to miasto wielkich nadziei i marzeń z jednej strony i mrocznych pragnień z drugiej.

The Thaumaturge to izometryczna, rozbudowana fabularnie gra RPG z unikalnym podejściem do turowej walki, systemu rozwoju postaci i mechanik śledztw, stawiająca przed graczem niejednoznaczne moralnie wybory i osadzona w świecie przepełnionym tajemniczą mocą i obecnością eterycznych istot zwanych Salutorami. Ci ostatni to ezoteryczne istoty, które tylko Taumaturdzy mogą dostrzegać i wykorzystywać do swoich potrzeb, a wiele wskazuje na to, że staną się kluczowym elementem całej rozgrywki. Co ciekawe świat stworzony w grze powstał przy wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5, więc jego szczegółowość stoi na bardzo wysokim poziomie. Gra przeznaczona jest dla osób dorosłych, co w sumie nie powinno dziwić. Więcej szczegółów pojawi się zapewne na oficjalnej karcie gry na Steam, gdzie można ją również dodać do swojej listy życzeń.