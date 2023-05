Na MacBookach też można grać! Najlepsze gry na komputerach Apple

MacBooki niewątpliwie nie są komputerami idealnymi dla graczy — lecz nie oznacza to, że na komputerach Apple w ogóle nie ma gier!

MacBooki świetne do pracy, ale beznadziejne do grania?

MacBooki niemal od razu zdobyły reputację niezawodnych narzędzi do pracy, które świetnie sprawdzają się w środowisku biznesowym. Problemem jednak była część rozrywkowa — dla wielu przeglądanie Internetu i oglądanie filmów czy seriali na platformach streamingowych to za mało i zwyczajnie brakuje gier wideo.

Komputery działające na systemach Windows oczywiście deklasują propozycje giganta z Cupertino pod względem możliwości gamingowych — lecz to wcale nie oznacza, że jeśli macie komputer z nadgryzionym jabłkiem w logo, to nie możecie w ogóle cieszyć się rozgrywką. Niezależnie od preferencji, każdy znajdzie coś dla siebie.

W co możemy oficjalnie zagrać na komputerach Apple? Oto najciekawsze propozycje wirtualnej rozrywki na MacBookach!

Resident Evil: Village

Metal 3 ma „wyzwolić pełny potencjał Apple Silicon na nadchodzące lata” i przynieść na komputery z nadgryzionym jabłkiem w logo produkcje AAA — i jednym z pierwszych takich przypadków jest Resident Evil 8: Village. To najnowsza odsłona kultowej serii gier survival horror. Produkcja została wyprodukowana przez Capcom i kontynuuje historię zapoczątkowaną w poprzednich częściach, przenosząc graczy w mroczny świat.

Akcja Resident Evil 8: Village osadzona jest w tajemniczej wiosce, gdzie gracz wciela się w postać Ethana Wintersa, który próbuje ocalić swoją córkę z rąk przerażającego i okrutnego kultu. Gracz musi przemierzyć różnorodne lokacje, mierząc się z wrogami i rozwiązując liczne zagadki.

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV Online to jedna z najpopularniejszych gier MMO na rynku, która została doceniona zarówno przez graczy, jak i przez krytyków. Wyprodukowana przez Square Enix, gra przenosi graczy do bogatego i rozległego świata Eorzei, gdzie odkrywają niezliczone przygody i wypełniają różnorodne questy.

W Final Fantasy XIV Online gracze mogą tworzyć swoje unikalne postacie, wybierając spośród różnych ras i klas, a następnie rozwijać ich umiejętności i zdolności w trakcie podróży przez rozległe krainy. Gra jest naprawdę rozbudowana i stała się prawdziwą perełką Square Enix — więc jeśli macie MacBooka, to koniecznie dajcie tej produkcji szansę!

Life Is Strange

Life Is Strange to emocjonalna przygodowa gra akcji, stworzoną przez studio Don't Nod (wcześniej DONTNOD Entertainment). Gra składa się z pięciu epizodów, które razem składają się w jedną, spójną historię.

W Life Is Strange gracze wcielają się w postać Maxine „Max” Caulfield, młodej studentki, która odkrywa, że posiada moc manipulacji czasem. Max powraca do swojego rodzinnego miasta Arcadia Bay i staje w obliczu tajemniczego zaginięcia jednej ze swoich koleżanek — i właśnie tę zagadkę będziemy starali się rozwikłać. Podczas rozgrywki gracze podejmują trudne decyzje, które mają wpływ na rozwój fabuły i relacje między bohaterami. Fabuła rodem jak z dobrego filmu; a to wszystko na komputerach Apple!

Papers, Please

Papers, Please to nietypowa gra symulacyjna stworzona przez Lucasa Pope'a. Wciela się w rolę urzędnika imigracyjnego w fikcyjnym kraju Arstotzka, który musi analizować dokumenty podróżnych w celu zatwierdzenia lub odrzucenia ich wniosków.

W grze Papers, Please głównym celem gracza jest zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku w państwie poprzez dokładną kontrolę dokumentów. Gracz musi śledzić złożone zasady imigracyjne i szukać wszelkich nieprawidłowości, takich jak fałszywe wizy, niewłaściwe pieczątki czy niezgodności w danych osobowych. Każda decyzja ma konsekwencje, a złe oceny mogą prowadzić do kary finansowej lub nawet utraty pracy. Nie wszystko jednak jest tak proste, jak się wydaje...

The Sims 4

Źródło: EA

Serii The Sims nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Produkcja symulacyjna, która pozwala nam na tworzenie unikalnych Simów, od ich wyglądu i cech osobowości, po styl życia i marzenia, a do tego możemy budować i urządzać własne domy, zakładać rodziny, rozwijać kariery, a także wchodzić w interakcje z innymi Simami, jest źródłem doskonałej zabawy dla wielu osób. I ta zabawa jest dostępna dla wszystkich posiadaczy komputerów Apple.

XCOM 2

XCOM 2 to według wielu najlepsza strategiczna gra turowa na rynku. Produkcja stworzona przez firmę Firaxis Games jest kontynuacją popularnego tytułu XCOM: Enemy Unknown i przenosi graczy do postapokaliptycznego świata, w którym obcy najeźdźcy przejęli kontrolę nad Ziemią.

W XCOM 2 wcielamy się w dowódcę organizacji XCOM, która jest ostatnią nadzieją ludzkości na odbicie swojego rodzinnego świata z rąk najeźdźców. Rozgrywka składa się z dwóch głównych aspektów: zarządzania organizacją i prowadzenia walki turowej.

Diablo III

Źródło: Blizzard

Chociaż słynny error 37, który nie pozwalał graczom wejść do gry przez pierwszych kilka dni i system mikrotransakcji w domu aukcyjnym spowodowały prawdziwy wybuch frustracji fanów marki, to finalnie gra Blizzarda stała się naprawdę solidną produkcją.

Dom aukcyjny został usunięty, Blizzard zapewnił regularne sezonowe aktualizacje, które bawiły graczy przez następne lata, a wisienką na torcie były dodatkowe klasy postaci i DLC Reaper of Souls. „Naprawiona” produkcja jest dostępna również na komputerach Apple — więc jeśli czekacie na „czwórkę”, to możecie sprawdzić poprzednią część na swoim MacBooku!

Disco Elysium

Disco Elysium stało się niespodziewanym diamencikiem. Zamiast jednak wcielać się w bohatera w „klasyczny” sposób walczącego ze złem — poprowadzimy cierpiącego na zaniki pamięci policjanta uzależnionego od alkoholu, który prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa. Jak tłumaczył Kamil Świtalski, świat jak i historia wykreowane zostały przez pisarza Roberta Kurvitza i od samego początku oceniana jest jako as w rękawie — chociaż sama mechanika zabawy w ogóle jej nie ustępuje. Produkcja zdecydowanie warta sprawdzenia.

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 to już prawdziwa klasyka. RPG stworzone przez Larian Studios jest trzecią odsłoną kultowej serii, której akcja toczy się w fantastycznym świecie Forgotten Realms, opartym na podstawach systemu Dungeons & Dragons.

Obszerną fabuła, różnorodne misje, bogaty świat i wciągająca fabuła to tylko niektóre z plusów Baldur's Gate 3. To RPG z krwi i kości, które do tego dostępne jest na komputerach Apple!

Divinity: Original Sin 2

Ciepło przyjęte RPG, które oferuje mnóstwo godzin zabawy. W produkcji wcielamy się w dwóch Łowców Źródła, którzy będą poznawać tajemnice i zagadki całego, dość mrocznego świata pochłoniętego magią. Jeśli jesteście fanami RPG-ów z widokiem izometrycznym, bez dwóch zdań musicie sprawdzić tę produkcję — nawet, jeśli macie MacBooka.

Która gra dostępna na MacBookach jest Waszą ulubioną? Dajcie znać w komentarzach!