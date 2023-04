Płacisz raz i grasz setki godzin. Oto 10 najdłuższych gier w historii

Przeliczacie cenę danej gry na ilość godzin, jaką możecie w niej spędzić? Jeśli tak, to zestawienie jest stworzone dla Was.

Sporo osób ceni sobie w grach ilość godzin, jaką mogą w niej spędzić. Oczywiście są gry „nieskończone”, jak na przykład Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends czy FIFA — w te tytuły można grać przez wiele lat i zawsze będzie coś do roboty, między innymi dzięki trybom sieciowym. W tym tekście skupimy się oczywiście na produkcjach, które mają fabułę — grach, które da się skończyć i dobrnąć do napisów końcowych.

Żeby wszystko miało jak najwięcej sensu, podzielimy ten tekst na dwie części — więc właściwie będą dwa zestawienia TOP 10. Najpierw skupimy się na najdłuższych grach do skończenia głównego wątku, a później na produkcjach, które zaangażują nas na najwięcej czasu w celu ukończenia ich na 100%, czyli zrobienia absolutnie wszystkiego, co się da.

Najdłuższe gry do skończenia

10. Wiedźmin 3: Dziki Gon — 52 godziny

Wiedźmina 3 nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Produkcja od CD Projekt RED jest kochana nie tylko w Polsce, a wiele osób na świecie uważa ją za najlepsze RPG w historii. Chociaż najnowsza odsłona przygód Geralta z Rivii oferuje mnóstwo misji pobocznych, dodatkowych wątków i ogromny, otwarty świat, to skończenie samej fabuły zajmuje aż ponad 50 godzin.

9. Elden Ring — 56,5 godziny

Hidetaka Miyazaki, George R. R. Martin, otwarty świat, soulslike. Jeśli po tym opisie macie jakiekolwiek wątpliwości co do jakości najnowszej gry FromSoftware, to nie wiem, co może Was przekonać do Elden Ring. Z jednej strony japoński geniusz odpowiedzialny za serię Dark Souls i Bloodborne, z drugiej strony człowiek odpowiedzialny za świat Gry o Tron. Doskonały klimat, świetna muzyka, całkowita dowolność, a do tego wiele nowych rozwiązań w gameplayu — między innymi otwarty świat i jazda konna. Nieważne czy jesteście fanami soulslike czy jesteście za słabi na tego typu gry, to koniecznie musicie sprawdzić tę produkcję, której skończenie kampanii zajmuje średnio 56,5 godziny.

8. Darkest Dungeon — 58 godzin

Turowe RPG utrzymane w klimacie mrocznego średniowiecza, które garściami czerpie inspiracje ze stylu gotyckiego i twórczości H.P. Lovecrafta. Naszym głównym zadaniem jest przemierzanie tytułowych dungeonów, czyli pełnych tajemnicy i niebezpieczeństw podziemi, a podczas całej wyprawy musimy dbać nawet o zdrowie psychiczne naszych bohaterów. Każdy ruch musimy przemyśleć wielokrotnie — i tak nawet przez 58 godzin!

7. Octopath Traveler — 60 godziny

Połączenie stylu i gameplayu kultowych, starych jRPG z nowymi mechanikami i pomysłami. Doskonale nam znana grafika 2,5D ze słynnym „rozmyciem”, która robiła wrażenie również w Triangle Strategy — Octopath Traveler robi ogromne wrażenie wizualne, oferując świetną historię ze wspaniałymi bohaterami.

6. Divinity: Original Sin — 68 godzin

Ciepło przyjęte RPG, które oferuje mnóstwo godzin zabawy. W produkcji wcielamy się w dwóch Łowców Źródła, którzy będą poznawać tajemnice i zagadki całego, dość mrocznego świata pochłoniętego magią. Jeśli jesteście fanami RPG-ów z widokiem izometrycznym, bez dwóch zdań musicie sprawdzić tę produkcję.

5. Valheim — 71,5 godziny

Świat inspirowany popularną ostatnio mitologią nordycką, elementy craftingu, survivalowy sznyt i możliwość grania sieciowego w kilka osób. Naszym zadaniem jest zrobienie wszystkiego, by finalnie trafić do raju nordyckich wojowników — Valhalli. Brzmi zachęcająco?

4. Kenshi — 80 godzin

Połączenie RPG z RTS, czyli dwóch gatunków, które zazwyczaj zajmują graczy na wiele godzin. Ogromny świat, możliwość grania samemu lub kierowania potężną armią, którą możemy rozsyłać w różne elementy wirtualnego świata. Prawdziwe szaleństwo w postapokaliptycznym klimacie, którego ukończenie zajmuje blisko 80 godzin.

3. Elite Dangerous — 89,5 godziny

Czwarta odsłona cyklu Elite, czyli wyjątkowych kosmicznych symulatorów. Cała galaktyka jest dla nas dostępna, a naszym zadaniem jest zdobywanie coraz lepszych statków kosmicznych, rozwijanie swoich zasobów i umiejętności oraz wybranie, w jakiej roli chcemy się w tym świecie spełniać. Zabawy jest prawie na 90 godzin.

2. Satisfactory — 91,5 godziny

Ogromna produkcja, w której naszym zadaniem jest eksplorowanie kolosalnego świata, budowanie fabryk i walka. Całości towarzyszy widok z pierwszej osoby, przez co gra na pierwszy rzut oka może przypominać Fallouta. Chociaż produkcja nie ma takiej popularności, na jaką zasługuje, to została doceniona przez fanów gatunku — i bez dwóch zdań warto dać tej grze szansę.

1. Persona 5 — 97,5 godziny

Persony 5 nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Seria, podobnie jak Shin Megami Tensei (nieprzypadkowo) to już prawdziwy klasyk i według wielu definicja gatunku jRPG. Piąta i jednocześnie najnowsza odsłona okazała się prawdziwym hitem i uwierzcie — poza tym, że kampania jest długa, to jest naprawdę świetna.

Najdłuższe gry do przejścia na 100%

10. Elden Ring — 129 godzin

Jak widać, poza świetną i długą fabułą, Elden Ring oferuje również zaawansowany i rozbudowany świat, pełen dodatkowych aktywności. Żeby wyciągnąć z tego świata 100 procent, musicie poświęcić blisko 130 godzin (zakładając, że jesteście nieźli w soulslike'ach). To pierwsza, lecz nie ostatnia gra, która powtarza się w tym tekście.

9. Assassin's Creed Valhalla — 136 godzin

Przygody Eivora w świecie inspirowanym mitologią nordycką i powiew świeżości w serii Assassin's Creed, rozpoczęty przez odsłonę o podtytule Origins. Assassin's Creed Valhalla jest grą niezwykle długą — i jeśli będziecie chcieli ją „wyczyścić”, będziecie musieli poświęcić jej niemal 140 godzin.

8. Baldur's Gate 2 — 142 godziny

Każdy gracz wie, czym jest seria Baldur's Gate. Druga odsłona kultowej serii RPG przenosi nas do Amn, krainy znajdującej się na południowych ziemiach Wybrzeża Mieczy. Naszym głównym celem jest uwolnienie siostry z niewoli poprzez zebranie ogromnej ilości złota — jeśli jednak chcecie spędzić w tej grze 142 godziny, będziecie musieli podjąć się wielu innych misji.

7. Persona 5 Royal — 144 godziny

Jeśli po 100 godzinach podstawki będziecie czuli pustkę, możecie spędzić kolejne około 50 godzin w tym świecie. Persona 5 wymaga bowiem blisko 144 godzin do ukończenia na 100% — uwierzcie jednak, że zleci to szybciej, niż można się spodziewać.

6. Final Fantasy XII — 160 godzin

Nawet jeśli nie jesteście fanami jRPG, to Final Fantasy doskonale znacie — i zapewne graliście w chociaż jedną część (możliwe, że akurat w FF VII). To jednak „dwunastka” jest tą najdłuższą częścią (w 14 zapewne spędzicie więcej godzin, lecz jest to MMORPG, w którym aktywności się nie kończą — więc nie spełnia to wymogów naszych list) i jeśli chcecie zrobić w tej grze absolutnie wszystko, to spędzicie w niej około 160 godzin.

5. Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku — 188 godzin

Podstawka Wiedźmina 3 i dwa spore fabularne DLC, czyli Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, to gwarancja naprawdę wielu godzin wspaniałej rozgrywki. Jeśli chcecie ukończyć te trzy historie na 100 procent, przygotujcie się na prawie 190 godzin.

4. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild — 189 godzin

Jedna z najlepszych gier wszech czasów i przygoda w Hyrule, która wielu graczom nie może wyjść z głowy. Odsłona z 2017 roku była prawdziwym majstersztykiem i robiła kolosalne wrażenie uroczą grafiką, wspaniałą muzyką i niemal perfekcyjnymi mechanikami, które dawały nam poczucie, że możemy zrobić w tej grze absolutnie wszystko. Żeby całkowicie skończyć Breath of the Wild, musicie w tym świecie spędzić blisko 189 godzin.

3. Skyrim: Special Edition — 213 godzin

Skyrim, czyli piąta część The Elder Scrolls, kultowej serii RPG od Bethesdy, która daje graczom niemal nieskończone możliwości. Jestem przekonany, że tej gry nie trzeba nikomu przedstawiać — prawdziwy klasyk i jedna z najważniejszych produkcji w historii gier wideo. Do tego ponad 200 godzin zabawy.

2. Fallout 4: Game Of The Year Edition — 215 godzin

Po Skyrimie przyszedł czas na kolejne kultowe RPG od Bethesdy, czyli Fallout. Czwarta odsłona z całą dodatkową zawartością gwarantuje około 215 godzin rozgrywki w tym postapokaliptycznym świecie, który chociaż jest obrzydliwy i wypełniony niebezpiecznymi kreaturami, to sprawia, że nie możemy się oderwać od komputera lub konsoli.

1. Xenoblade Chronicles X — 274 godziny

Futurystyczne jRPG, którego akcja rozpoczyna się w 2054 roku i przedstawia potyczkę dwóch kosmicznych ras na Ziemi. Kultowa dla Nintendo marka, a ukończenie na 100% tej części, która dostępna jest na WiiU, zajmuje — uwaga — 274 godziny. Kawał potężnej gry!