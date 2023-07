Najbardziej wyczekiwane produkcje wszech czasów. 10 gier, które powstawały najdłużej!

Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Niektóre produkcje powstawały zdecydowanie dłużej, niż planowano — a niektóre wymagały wielu lat pracy. Czy poświęcony czas się opłacił, a produkcje, które były mnóstwo czasu w procesie deweloperskim, faktycznie są najlepsze? Sprawdźmy 10 gier, które powstawały najdłużej, i postarajmy się odpowiedzieć na to pytanie.

10. Spore — 8 lat

Spore to rewolucyjna gra wideo, która była tworzona przez aż 8 lat. Wydane przez Maxis w 2008 roku, Spore oferuje unikalne i ekscytujące doświadczenie, pozwalając na stworzenie i kierowanie własną ewolucją, od mikroskopijnego organizmu po rozwiniętą cywilizację na kosmicznym poziomie. Gra podzielona na pięć etapów rozwoju umożliwia przekształcenie swoich stworzeń wraz z postępem w czasie, wpływając na ich rozwój, wygląd, dominację i adaptację do różnych środowisk. Spore już się trochę zestarzało, ale nadal oferuje mnóstwo frajdy — szczególnie, jeśli nigdy wcześniej tego tytułu nie próbowaliście.

9. Too Human — 9 lat

Too Human było w produkcji przez długie dziewięć lat. Gra opracowana przez studio Silicon Knights, która łączy w sobie elementy science-fiction z mitologią nordycką, została wydana w 2008 roku. Produkcja przenosi nas do futurystycznego świata, gdzie ludzkość mierzy się z maszynami i mrocznymi mocami. Wcielamy się w postać cybernetycznie ulepszonego wojownika o imieniu Baldur, który jest potomkiem bogów nordyckich. Jego celem jest ochrona świata i jego rasy.

8. The Last Guardian — 9 lat

Artyzm musi długo dojrzewać. The Last Guardian to unikalna i naprawdę poruszająca gra przygodowa, która przez długie dziewięć lat rozwijała się pod pieczą genialnego reżysera Fumito Ueda. Wydana w 2016 roku przez studio Sony Interactive Entertainment, produkcja przynosi niezapomniane doświadczenie emocjonalne. Akcja The Last Guardian rozgrywa się w tajemniczym świecie, gdzie wcielamy się w postać chłopca, który nawiązuje wyjątkowe więzi z potężnym, ale także zagubionym i uwięzionym stworem o imieniu Trico. To początek długiej i wzruszającej przygody pełnej plot twistów.

7. Team Fortress 2 — 9 lat

Team Fortress 2 to kultowa i zabawna strzelanka (która stała się bazą do wielu memów) z widokiem z perspektywy pierwszej osoby, której produkcja trwała aż dziewięć lat. Gra została wydana przez Valve w 2007 roku, a jej akcja rozgrywa się w nieco kreskówkowym świecie, gdzie gracze wybierają jednego z dziewięciu unikalnych bohaterów, na przykład Demoman, Medic, Engineer czy Sniper. Każda z klas ma swoje specjalne umiejętności i unikalne uzbrojenie, co wprowadza różnorodność i strategię do rozgrywki. Na pewno znacie tę grę, nawet, jeśli w nią nie graliście.

6. Final Fantasy XV — 10 lat

Final Fantasy XV to kolejna część spektakularnej serii jRPG, która powstawała aż dekadę. Data premiery miała miejsce w 2016 roku i została wydana — oczywiście — przez Square Enix. Akcja FF15 toczy się w magicznym świecie Eos, gdzie gracze wcielają się w Noctisa Lucisa Caeluma, młodego księcia królestwa Lucis. Razem z lojalnymi towarzyszami — Ignisem, Prompto i Gladio — wyrusza w epicką podróż, aby odzyskać swoje królestwo, które zostało zaatakowane przez najeźdźców z potężnego imperium Niflheim. Może nie jest to ulubiona część fanów serii, ale bez dwóch zdań jest kawałem porządnego RPG z Kraju Kwitnącej Wiśni.

5. Prey (2017) — 11 lat

Prey, wydane w 2017 roku przez studio Arkane Studios, to gra akcji z elementami survival horroru, której produkcja trwała aż 11 lat. Gra, pomimo tego samego tytułu, co produkcja z 2006 roku, zaoferowała całkowicie nowe i oryginalne podejście do gatunku. Akcja Prey toczy się na stacji kosmicznej Talos 1, gdzie gracz wciela się w postać Morgana Yu, naukowca będącego jednocześnie podmiotem eksperymentalnych badań nad tajemniczymi obcymi stworzeniami. Czeka nas sporo niebezpieczeństwa, ale jakże ekscytującego!

4. Diablo 3 — 11 lat

Diablo III to legendarna gra akcji typu hack-and-slash, nad którą Blizzard pracował aż 11 lat, która została wydana w 2012 roku. Chociaż słynny error 37, który nie pozwalał graczom wejść do gry przez pierwszych kilka dni i system mikrotransakcji w domu aukcyjnym spowodowały prawdziwy wybuch frustracji fanów marki, to finalnie gra Blizzarda stała się naprawdę solidną produkcją. Dom aukcyjny został usunięty, Blizzard zapewnił regularne sezonowe aktualizacje, które bawiły graczy przez następne lata, a wisienką na torcie były dodatkowe klasy postaci i DLC Reaper of Souls.

3. Mother III — 12 lat

Mother III, znane także jako EarthBound 64, to gra RPG, która — chociaż nie wygląda — to powstawała 12 lat. Opracowana przez HAL Laboratory i Ape Inc., gra została wydana w 2006 roku przez Nintendo na konsolę Game Boy Advance. Akcja Mother III rozgrywa się w tajemniczym świecie z elementami science-fiction i fantasy, gdzie gracze wcielają się w różnych bohaterów, w tym młodego chłopca imieniem Lucas. Głównym celem jest pokonanie tajemniczych sił i ocalenie świata przed zagładą. Graliście?

2. Duke Nukem Forever — 15 lat

Pewnie jesteście w szoku, że ta gra nie zajęła pierwszego miejsca w tym zestawieniu. Duke Nukem Forever to kontrowersyjna gra, która była tworzona przez aż 15 lat. Opracowywana przez studio 3D Realms, gra została w końcu wydana w 2011 roku przez Gearbox Software. Akcja Duke Nukem Forever osadzona jest w konwencji typowej dla serii, czyli wcielamy się w postać Duka Nukema, charyzmatycznego i „wyjątkowego” bohatera, który walczy z obcymi najeźdźcami na Ziemi. Ci często mają kły i dużo włosów, a sposób ich eliminacji jest… niezwykle brutalny.

1. Metroid Dread — 16 lat

Najdłużej powstawało… Metroid Dread! Gra Nintendo to długo oczekiwana produkcja akcji, której produkcja trwała aż 16 lat. Gra wydana w 2021 roku na Switcha była ostatnią częścią głównej serii Metroid, która miała kontynuować historię samotnej łowczyni, Samus Aran. Akcja Metroid Dread osadzona jest w nieznanych, tajemniczych obszarach planety ZDR, gdzie Samus stawia czoła nowemu zagrożeniu, czyli potężnym mechanicznym stworzeniom zwanym E.M.M.I. Musimy eksplorować różnorodne i niebezpieczne lokacje, rozwijać zdolności i wiele więcej.