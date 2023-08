Będzie rewolucja czy to marketing Apple? Wszyscy są zachwyceni Apple Vision Pro!

Do premiery Apple Vision Pro jeszcze daleko, ale już pierwsi deweloperzy mają możliwość sprawdzenia, jak gogle rozszerzonej rzeczywistości sprawdzają się w rzeczywistości. I najwyraźniej są nimi zachwyceni.

Podczas tegorocznej konferencji WWDC, Apple zaprezentowało swoje najnowsze urządzenie - gogle rozszerzonej rzeczywistości o nazwie Apple Vision Pro. Mimo że urządzenie to będzie dostępne do zakupu dopiero w przyszłym roku, pierwsze narzędzia dla twórców aplikacji i gier, które pozwolą im przygotować się do premiery, zostały udostępnione pod koniec czerwca. Gogle będą działać przy użyciu oprogramowania VisionOS, które jest innowacyjnym systemem operacyjnym opartym na modelach przestrzennych.

Apple Vision Pro pozwoli użytkownikom na naturalną i intuicyjną interakcję z cyfrowymi treściami w ich otoczeniu na wiele sposobów - za pomocą oczu, rąk i głosu. Twórcy aplikacji dla sprzętów Apple będą mogli tworzyć zupełnie nowe aplikacje wykorzystujące technologię spatial computing. Korzystać będą one mogły z możliwości nieograniczonych obszarów roboczych Vision Pro oraz płynnie łączyć cyfrowe treści z otoczeniem fizycznym, tworząc nowe, niespotykane dotąd doświadczenia użytkownika. Dostępne SDK (Software Development Kit) VisionOS umożliwia deweloperom wykorzystanie potencjału Vision Pro i systemu operacyjnego do tworzenia innowacyjnych interakcji w aplikacjach różnych kategorii. Te interakcje mają znaleźć zastosowanie w wielu aspektach życia, takich jak efektywniejsza praca, rozrywka czy komunikacja z bliskimi.

Jednak tworzenie aplikacji "na ślepo", bez dostępu do samego urządzenia, może okazać się niewystarczające, aby skutecznie zaprojektować aplikacje na gogle, które trafią na rynek w przyszłym roku. W związku z tym, Apple uruchomiło specjalne laboratoria w różnych lokalizacjach, gdzie deweloperzy mają możliwość testowania swojego oprogramowania z wykorzystaniem Vision Pro. Deweloperzy mogą skorzystać z laboratoriów w Cupertino, Londynie, Monachium, Singapurze, Szanghaju i Tokio. Apple zapowiada również, że będzie udostępniało gogle deweloperom, którzy będą mogli je testować we własnych przestrzeniach. I wygląda na to, że zainteresowanie jest całkiem spore, a reakcje pierwszych użytkowników mówią wprost - Apple Vision Pro ma ogromny potencjał i zapowiada nam się hit!

Gogle rozszerzonej rzeczywistości hitem? Apple chwali się wrażeniami deweloperów

Źródło: Apple

Apple pochwaliło się pierwszymi wrażeniami niektórych deweloperów, którzy zdecydowali się na przetestowanie gogli w "warunkach bojowych" i odwiedzili laboratoria.

To było jak zobaczenie Fantastical po raz pierwszy. Czułem się, jakbym był częścią aplikacji

- mówi Michael Simmons, szef Flexibits, które na swoim koncie ma popularne aplikacje mobilne Fantastical oraz Cardhop. Aplikacja w wersji na system VisionOS działa bez zarzutu, bez zbędnego kombinowania i trudnego portowania na nową platformę. Simmons podkreśla, że możliwość doświadczenia spatial computing nie tylko potwierdziło to, o czym myśli studio w kontekście projektowania, ale pomogło im również myśleć nie tylko "od lewej do prawej lub w górę i w dół", ale również poza granicami ekranu.

Entuzjazm twórców Fantastical podzielają też inni deweloperzy. Wśród nich jest David Smith ze studia Cross Forward Consulting, które znane może być między innymi dzięki aplikacji Widgetsmith oferującej rozbudowane narzędzia do tworzenia i wyświetlania widżetów ekranowych na iPhonie i iPadzie. Smith zaczął prace nad Widgetsmith dla VisionOS natychmiast po wydaniu visionOS SDK. Choć symulator systemu visionOS stanowi solidną podstawę ułatwiającą deweloperom testowanie doświadczenia, laboratoria oferują wyjątkową okazję do całodniowego praktycznego zapoznania się z Apple Vision Pro przed premierą.

Czy zachwyt deweloperów wystarczy, by zachęcić zwykłych użytkowników do Apple Vision Pro? Firma nie będzie miała łatwego zadania w przekonaniu potencjalnych nabywców. Gogle do sprzedaży trafią z początkiem przyszłego roku, ale tylko w Stanach Zjednoczonych w cenie 3499 dolarów.