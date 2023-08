Rewolucyjna usługa płatnicza Apple trafiła wreszcie do Europy

Wszyscy pewnie znacie Apple Pay, usługę z której bardzo chętnie korzystają posiadacze smartfonów i zegarków Apple. Jednak w zeszłym roku gigant z Cupertino uruchomił jeszcze jedną usługę - Tap to Pay on iPhone, która pozwala przy pomocy iPhone'a przyjmować płatności zbliżeniowe.

Tap to Pay on iPhone trafia do Europy

Płatności zbliżeniowe zrewolucjonizowały nasze codzienne zakupy. Dzisiaj już nikogo nie dziwi płacenie telefonem czy zegarkiem. Potrzebny jest to tego jednak specjalny terminal, który obsługuje również karty płatnicze. Nie wszyscy jednak chcą płacić za dedykowane urządzenie, które jest niezbyt mobilne i poręczne. Dlatego między innymi wymyślono niewielkie moduły z wbudowaną kartą SIM, które pozwalają na przyjmowanie płatności. To jednak nadal dodatkowe urządzenie, dlatego Apple poszło jeszcze o krok dalej i umożliwiło przyjmowanie płatności bezpośrednio na telefon.

Tak powstała usługa Tap to Pay on iPhone, która oferowana jest przez różnych operatorów w USA, na Tajwanie, w Australii oraz w Wielkiej Brytanii. Teraz trafiła natomiast wreszcie na Stary Kontynent, a dokładnie do Holandii, gdzie jest już oferowana przez Adyen i SumUp, a wkrótce także przez Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe oraz myPOS. Dzięki dedykowanej aplikacji oraz możliwościom smartfonów iPhone, przedsiębiorca nie potrzebuje żadnego terminala do płatności. Wystarczy mu telefon, który może przyjmować płatności dzięki obecności modułu NFC zarówno od klientów płacących innym telefonem, zegarkiem, jak i tradycyjnym kartami płatniczymi z funkcją zbliżeniową.

Wsparcie dla usługi Tap to Pay on iPhone przez kilku dostawców płatności sprawia, że tylko kwestią czasu jest jak pojawi się ona w większej liczbie krajów w Europie, w tym prawdopodobnie również w Polsce. Dla wielu małych biznesów oznacza to tańszy dostęp do płatności bezgotówkowych. Jak pewnie też zauważyliście, iPhone nie ma wbudowanej drukarki, dlatego ewentualne potwierdzenie płatności można otrzymać na adres email, który podamy przy zakupie.

