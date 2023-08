Domyślna aplikacja pogodowa na iOS i Androidzie zawodzi? Są inne opcje!

Nieprecyzyjne prognozy pogody potrafią doprowadzić do szału. Dziś mamy dla was kilka aplikacji pogodowych, po które warto sięgnąć, gdy zawiedzie was ta domyślna (systemowa). Mamy nadzieję, że nasze TOP5 pomoże podejmować lepsze decyzje w kwestii zabierania parasola na spacer...

Najlepsza aplikacja pogodowa na iOS i Androida

Czy zdarzyło Ci się kiedyś wyjść z domu ubrany w t-shirt i krótkie spodnie, a chwilę później zostać zaskoczonym deszczem i chłodem? Nie jesteś w tym sam(a). Co gorsza, prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji zwiększa się wg. mnie wśród posiadaczy iPhonów. Dlaczego? Ponieważ coraz częściej prognozy, jakie serwuje mi aplikacja od Apple, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I właśnie dlatego postanowiłem poszukać alternatyw – zarówno na iOS, jak i na Androida.

Czasami to, co traktujemy za pewnik, może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Dla większości użytkowników urządzeń mobilnych od Apple aplikacja Pogoda wbudowana w system iOS stanowi punkt odniesienia, jeśli chodzi o prognozowanie warunków atmosferycznych. Jednakże w ostatnim czasie coraz więcej osób dostrzega rozbieżności między tym, co obiecywała aplikacja, a tym, co faktycznie dzieje się na zewnątrz. Chociaż w większości przypadków pogoda może być nieprzewidywalna, to uzależnianie się od aplikacji, która może przekazywać nieaktualne lub nieprecyzyjne informacje, może doprowadzić do mało przyjemnych sytuacji (chodzi o moknięcie 😒).

Źródło: Depositphotos

Nieodpowiednie ubranie na zimowy spacer, niespodziewane opady deszczu podczas pikniku czy niemożność wcześniejszego przygotowania na zmieniające się warunki – to tylko niektóre z konsekwencji polegania na błędnych prognozach. Dlatego właśnie postanowiłem przyjrzeć się bliżej alternatywnym aplikacjom pogodowym dostępnym na rynku.

AccuWeather

AccuWeather to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aplikacji pogodowych. Działa zarówno na iOS, jak i Androidzie, oferując szeroki zakres funkcji. To nie tylko podstawowe funkcje, jakich spodziewamy się po tego typu produkcie, ale również źródło informacji o jakości powietrza, promieniowaniu UV i innych istotnych parametrach. Jednym z głównych atutów AccuWeather jest precyzja prognoz, która wynika z zaawansowanych algorytmów i szerokiej sieci stacji meteorologicznych. Aplikacja oferuje intuicyjny interfejs z przejrzystymi wykresami i animacjami, ułatwiającymi zrozumienie prognoz na kolejne dni.

The Weather Channel

The Weather Channel to kolejna popularna opcja zarówno na iOS, jak i Androida. Jest znana z rzetelnych i aktualnych prognoz, które opierają się na zaawansowanych technologiach pomiarowych. Aplikacja oferuje dokładne dane dotyczące temperatury, opadów, wiatru i innych ważnych czynników. The Weather Channel oferuje opcję "Szybkiej Prognozy", która dostarcza konkretnych informacji na temat warunków atmosferycznych w najbliższych godzinach. Dodatkowo aplikacja prezentuje mapy radarowe i informacje o zagrożeniach pogodowych, co pomaga użytkownikom unikać niebezpiecznych sytuacji.

CARROT Weather

CARROT Weather to aplikacja, która łączy dokładne prognozy pogody z odrobiną humoru. Działa na iOS i Androidzie. Aplikacja oferuje nie tylko precyzyjne dane dotyczące warunków atmosferycznych, ale również dostarcza je w zabawny sposób, korzystając z charakterystycznego dla siebie stylu. CARROT Weather zawiera animowane tła, które zmieniają się w zależności od aktualnej pogody, co dodaje elementu wizualnej atrakcyjności. Funkcje dostępne w aplikacji to m.in. powiadomienia o zmieniającej się pogodzie oraz ostrzeżenia o niebezpiecznych warunkach.

WeatherBug

WeatherBug to aplikacja znana z szerokiego zakresu informacji pogodowych i monitorowania jakości powietrza. Platforma oferuje dokładne prognozy, mapy radarowe, animacje chmur oraz wiele innych szczegółów dotyczących warunków atmosferycznych. Co wyróżnia WeatherBug, to opcja "Zdjęcia z kamer", która pozwala użytkownikom zobaczyć aktualne warunki pogodowe na żywo za pośrednictwem kamer umieszczonych w różnych lokalizacjach. Dodatkowo aplikacja monitoruje poziom pyłków i innych alergenów, co może być szczególnie przydatne dla osób cierpiących na alergie.

Pogoda ICM Meteo

Pogoda ICM Meteo to aplikacja, która pozwala za darmo zapoznać się z prognozami udostępnianymi przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski. Jest to polska aplikacja, która oferuje dokładne i aktualne prognozy dla różnych regionów naszego kraju. Aplikacja prezentuje informacje o temperaturze, opadach, wietrze, ciśnieniu i innych ważnych parametrach pogodowych. Interfejs nie jest może szczególnie nowoczesny i interaktywny, za to prognoza pogody najczęściej bardzo trafiona!