Sam miałem do czynienia z nie jednym takim urządzeniem na przestrzeni lat i spośród wielu modeli najlepiej wspominam Nexusa 7 prosto od Google oraz Nvidię Shield. Od razu można zauważyć, że są to tablety dość stare (sprzed kilku ładnych lat) i z niewielkimi ekranami. Później żaden z tabletów z platformą Google nie potrafił przekonać mnie do siebie na tyle, bym mógł go zestawić na równi z propozycją Apple, ponieważ… gdy mam być gotowy do wydatku na poziomie około 2 tysięcy złotych, to nawet o niebo lepsza specyfikacja nie była w stanie nadrobić braków aplikacyjno-systemowych.

Teraz sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ Android dojrzał i wiele jego wad zostało wyeliminowanych lub poprawionych. Poza tym, producenci sprzętu w jeszcze większym stopniu wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali zestaw aplikacji, narzędzi, funkcji oraz akcesoriów dedykowanych swoim tabletom. Niestety, pewnych niedociągnięć poprawić się nie da, co najlepiej widać po wyglądzie i działaniu sporej grupy aplikacji firm trzecich, które o przystosowaniu swoich programów dla urządzeń z większymi ekranami wcale nie myślą. Automatyczne dostosowanie interfejsu nie zawsze działa poprawnie, a w wielu przypadkach jedynym sensownym wyjściem jest sięgniecie po wersję webową usługi. Te coraz częściej są gotowe do obsługi dotykowej i wyświetlania na większych wyświetlaczach. Ale to niesie za sporo niekorzyści, na przykład brak lub ograniczone wsparcie dla powiadomień.

Galaxy Tab S6 od Samsunga to kawał pięknego sprzętu. Ale…