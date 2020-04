iPad mini to najlepszy tablet dla zwykłego użytkownika?

iPad mini 4 jest trzecim modelem posiadający ekran Retina – tylko pierwsza generacja iPada mini nie była wyposażona w ekran o wysokiej rozdzielczości, ale każda następna już takowy posiadała. Największą różnicą (wizualną) pomiędzy iPadem mini 2 i 3 był przycisk Home znajdujący się pod ekranem, który wyposażono w czytnik odcisku palca Touch ID. W związku z tym odróżnienie iPada mini 3 od iPada mini 4 oraz 5 jest bardzo trudne – tylko konkretne wersje kolorystyczne to ułatwiają.

Tak się składa, że nadal mam do dyspozycji iPada mini (1. generacji) i oprócz zdezaktualizowanej specyfikacji oraz systemu operacyjnego iOS, z którym większość nowych aplikacji nie jest kompatybilna, to właśnie ekran jest jego największą wadą. Ze względu na niską rozdzielczość ekranu iPad mini bez Retiny nie był i nie jest najlepszym wyborem w kategorii urządzenia do czytania – wydawać by się mogło, że wciąż działający tablet Apple mógłby posłużyć, jako czytnik ebooków, ale delikatnie rozmazany tekst i nieostre litery nie dają w ogóle komfortu podczas lektury.

iPad mini 4 + klawiatura = zestaw kompletny

iPad mini 4 to tablet wciąż kompatybilny z najnowszym iPadOS 13. To przekłada się na duże możliwości w kwestii oprogramowania, ponieważ system mobilny Apple dojrzał i uczynił z iPada urządzenie, które może służyć do pracy jak nigdy wcześniej. Praca z wieloma aplikacjami jednocześnie działa lepiej, dostępne są takie funkcje jak Split View oraz Slide Over, a także lepsza obsługa zewnętrznych klawiatur także z touchpadem. iPadOS wspiera bowiem kursor, dzięki czemu nawigacja po wielu aplikacjach może odbywać się bardziej precyzyjnie, a przez to szybciej. Jeśli nie przepadacie za touchpadem, to możecie skorzystać nawet z zewnętrznej myszy.

Niestety, to wszystko wcale nie oznacza, że iPad mini 4 wciąż jest urządzeniem godnym polecenia do takich zadań. Klawiatura do iPada mini nie może być podłączona na zasadzie kompatybilnego etui, gdyż będzie naprawdę niewielka i niewygodna w obsłudze. Do tego dochodzi specyfikacja iPada mini 4, która w 2020 roku nie zachwyca i tablet może mieć problemy z wydajną pracą przy bardziej wymagających zadaniach/aplikacjach. Układ z 2014 roku w parze z 2 GB pamięci RAM nie zapewni wystarczającego środowiska dzisiejszym aplikacjom, szczególnie jeśli zamierzamy pracować z kilkoma jednocześnie – dzieląc ekran lub przełączając się pomiędzy nimi.

Największym problemem może być jednak rozmiar ekranu iPada mini. Wiele osób wybiera go ze względu na właśnie skromne rozmiary, ale to skutkuje niewielką przestrzenią do wyświetlania danych z aplikacji. iPadOS wprowadza iPada na nowy poziom, ale iPad mini (4) to urządzenie stworzone przede wszystkim do konsumpcji treści – czytania, grania, oglądania filmów – natomiast praca na nim w Excelu czy nad grafiką będzie dość wymagająca.