Trailer, a raczej teaser serialu "The Lord of the Rings: The Rings of Power" zaprezentowany w czasie finału futbolu amerykańskiego Super Bowl 2022 nie zdradza zbyt wiele, choć wzbudza wiele kontrowersji - również w Polsce, gdzie znaleźć można wiele krytycznych komentarzy związanych głównie z decyzjami castingowymi. No bo jak to? Czarnoskórzy elfowie, czarnoskóra księżniczka krasnoludów bez brody? Widać ktoś ma ogromny problem i swoje frustracje musi wyładować w internecie. Nie da się jednak ukryć, że Amazon Studios nie będzie tego czytał i nie zmieni swojej decyzji. Pierścienie Władzy zadebiutują na platformie Amazon Prime już 2 września i o serialu będziemy mówić przez kilka kolejnych lat.

Źródło: Interaktywna Mapa Śródziemia

Jednak Władca Pierścieni powróci nie tylko w serialu telewizyjnym i grze Gollum, która moim skromnym zdaniem nie wzbudzi większego zainteresowania - choć mogę się mylić. W zeszłym roku informowaliśmy Was, że powstaje także film anime, nad którym pracują New Line Cinema i Warner Bros. we spółpracy ze studiem animacyjnym Sola Entertainment. Nie jestem wielkim fanem tego ostatniego, głównie ze względu na fakt nadmiernego wykorzystywania grafiki 3D w swoich produkcjach. Jednak "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" ma szansę mnie zainteresować. Tym bardziej, że przy produkcji pracują osoby ściśle związane z trylogią Petera Jacksona. Philippa Boyens, która odpowiadała za scenariusze do "Drużyny Pierścienia", "Dwóch Wież" i "Powrotu Króla" jest producentem wykonawczym "Wojny Rohirrimów".

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów z premierą za dwa lata

Dziś dowiadujemy się, że "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" pojawi się 12 kwietnia 2024 r. Choć nie wiadomo czy film trafi do kin, czy jednak bezpośrednio na którąś z platform VOD. Produkcje Sola Entertainment są dostępne m.in. na Netfliksie. Na temat "Wojny Rohirrimów" też niewiele wiadomo. Historia przedstawiona w Wojnie Rohirrimów toczy się setki lat przed wydarzeniami zaprezentowanymi w trylogii. Bliżej ma być właśnie jej, niż serialowi, nad którym pracuje obecnie Amazon. Fabuła skupiać się będzie na Helmie Żelaznorękim - dziewiątym królu Rohanu, oblężeniu twierdzy Hornburg i powstaniu Helmowego Jaru. Wraz z datą premiery pojawiła się pierwsza grafika koncepcyjna udostępniona przez serwis Variety wskazująca kierunek, w jakim podążać będą twórcy nowego filmu anime.

Źródło: Variety

Warto też pamiętać, że w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że obecny właściciel część praw do marki Władca Pierścieni (filmy, gry, gadżety, itp) postanowił te prawa sprzedać za... co najmniej 2 mld dolarów. Potencjalni nabywcy powoli się znajdują i niewykluczone, że wkrótce wszystkie te prawa trafią do Amazonu. To w końcu ta firma przez najbliższe lata dostarczać będzie widzom serial, którego koszty produkcji przekraczają wyobrażenia stacji telewizyjnych. 5 sezonów The Lord of the Rings: The Rings of Power kosztować będzie Amazon Studios przeszło 1 mld dolarów. Z czego sam budżet pierwszego sezon ma pochłonąć około 465 mln dolarów. Czy było warto? Przekonamy się za kilka miesięcy.