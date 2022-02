Tak dobry kwartał dla firmy nie jest spowodowany wzrostem sprzedaży detalicznej. Okres świąteczny przyniósł spółce przyrost jedynie o 9%. To mniej niż spodziewali się analitycy i niewystarczająco, aby zrównoważyć wzrosty wydatków - przede wszystkim kosztów pracy i logistyki. Jednym ze sposobów, aby skompensować koszty jest podwyżka abonamentu Prime. Miesięczne członkostwo wzrośnie z 13 USD do 15 USD, a roczne z 119 USD do 139 USD.

Zatem, co sprawiło, że koniec końców czwarty kwartał był dla firmy tak dobry? Mimo ograniczonych wydatków konsumenckich, wyniki zostały wzmocnione przez sprzedaż w sektorze usług reklamowych oraz korzystania z chmury Amazona. Jednak, zgodnie ze słowami Briana Olsavsky, dyrektora finansowego firmy, największy wpływ na wyniki miała inwestycja Amazona w firmę zajmującą się produkcją samochodów elektrycznych - Rivan. Inwestycja ta przyniosła zwiększenie dochodu o 11,8 miliarda dolarów. Rynek bardzo dobrze zareagował na raport wyników finansowych za czwarty kwartał. Akcje firmy na giełdzie wzrosły o 14%.

Skąd więc ta podwyżka?

Amazon od dawna nie jest jedynie sklepem internetowym i świadczy coraz więcej usług, skierowanych zarówno do konsumentów detalicznych jak i do firm. Jest nie tylko producentem czytników czy głośników Alexa, ale również świadczy usługi, takie jak Prime Video, Music czy Gaming (ta akurat dopiero raczkuje). Na polu biznesowym, Amazon jest jednym z największych dostarczycieli usług w chmurze dla firm i deweloperów. To właśnie działalność około e-commerce, pozwoliła firmie tak dużo zarobić. Jeśli chcielibyśmy spojrzeć na sam sklep Amazona, to tutaj sytuacja nie wygląda tak kolorowo. Mimo, że sprzedaż w sklepie wzrosła, nie były to tak imponujące wzrosty, jakie mogliśmy obserwować w latach poprzednich. Na to nałożyły się rosnące wydatki prowadzenia działalności, szczególnie związane z kosztami pracy.

Amazon boryka się z brakiem pracowników

Podczas pandemii firma mocno inwestowała w rozbudowę swoich hal magazynowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Niestety sytuacja na rynku pracy i zapewne bardzo zła opinia firmy jako pracodawcy, sprawiła, że nie udało się skompletować potrzebnej obsługi do nowych magazynów. W rezultacie firma zdecydowała się podnieść płacę początkową oraz premię rekrutacyjną. Działanie nie przyniosło jednak oczekiwanych skutków. Według założeń, w samych Stanach Zjednoczonych firma planowała zatrudnić aż 150 000 nowych pracowników. Do tego poziomu nie udało się dobić. Amazon nadal boryka się z brakiem ok 10 000 pracowników. Wyrównaniem tych kosztów jest podniesiony abonament Prime.

Prime Video dalej będzie się rozwijać

Na szczęście, wzrost kosztów nie spowodował ograniczenia w rozwoju serwisu VOD firmy. Amazon inwestuje ogromne pieniądze w swoje nowe produkcje i w najbliższym roku możemy spodziewać się sporo ciekawych premier, z Władcą Pierścieni na czele. Celem firmy jest zbudowanie platformy, która będzie mogła stanąć w szranki z Netflixem, Hulu i Disney Plus. Poza tym, spółka liczy na to, że przyciągnięcie nowych użytkowników do platformy przyciągnie ich również do pozostałych produktów, przede wszystkim abonamentu Prime, w ramach którego gwarantowany jest dostęp do usługi VOD.

W Polsce bez zmian?

W Polsce również Amazon oferuje swoją usługę abonamentową. Jest ona jednak bardzo ograniczona względem tego, co oferuje w Stanach. Na szczęście jest też dużo tańsza. W Stanach Zjednoczonych w ramach abonamentu Prime otrzymujemy dostęp do usługi VOD, streamingu muzyki i gier oraz do darmowej dostawy tego samego dnia (w przypadku produktów spożywczych, nawet w przeciągu dwóch godzin). W Polsce w ramach abonamentu nie mamy dostępnej usługi Prime Music (mimo, że jest na naszym rynku) oraz dostawy tego samego dnia. Mamy na szczęście bardzo atrakcyjną cenę promocyjną – 49 zł za rok. Czy my również możemy spodziewać się podwyżki? Oby nie!