Super Bowl to nie tylko jedno z najważniejszych dla Amerykanów widowisk sportowych. Dla wielu bardziej od tego co dzieje się na boisku ważniejsze jest wszystko co się dookoła. Najdroższy blok reklamowy, w którym pojawiają się najgorętsze marki, występy gwiazd... no i trailery nadchodzących filmów i seriali. Pojawienie się podczas przerwy w meczu jakiejś produkcji krzyczy z daleka: budżet. Jeżeli liczycie na zajawki niszowych, niezależnych, twórców - to nie dziś. Na Super Bowl pojawiają się wyłącznie największe hity, które zmierzają na ekrany kin i telewizorów — sami zobaczcie!

Super Bowl 2022 — trailery filmów i seriali, które pojawiły się na imprezie

Największe szaleństwo na Władcę Pierścieni miało miejsce przy premierach filmowej trylogii. Patrząc jednak na to co rozegrało się wokół Gry o Tron nie mam żadnych wątpliwości, że teraz wszystko może powrócić... i to z jeszcze większym natężeniem. Serial Amazonu The Lord of The Rings: The Rings of Power ma budżet o jakim wielu twórców może sobie pomarzyć. I... to widać.

Marvel nie odpuszcza — i uszczknął sobie sporo miejsca podczas przerwy, by zareklamować zarówno filmy, jak i seriale które trafią na platformę Disney+:

Pierwszy film z Sonikiem został przyjęty... dość chłodno. Z jednej strony - chyba nikogo nie powinno to dziwić, to w końcu film na podstawie gry o superszybkim jeżu. Z drugiej strony — ma on swoje grono fanów, a w gruncie rzeczy całość nie była tak zła, jak wielu prawiło. Dlatego też będzie kontynuacja, której trailer możecie obejrzeć poniżej:

Jurassic World: Dominion — klasyka gatunku. Człowiek w starciu z dinozaurami w najlepszym wydaniu — stare Parki Jurajskie bawią równie mocno co przed laty. Czy nowa odsłona, która przeniesie nas do przeszłości, da równie sporo frajdy? Mam wątpliwości — ale muszę przyznać, że trailer wygląda nienagannie. No i cieszy powrót starych bohaterów!

NOPE to nowy film Jordana Peelego skrywa jeszcze przed nami wiele niespodzianek. Dłuższą wersję trailera otrzymaliśmy kilka godzin przed imprezą, ale Universal zadbało o to, by nikomu ich nowy film nie umknął. Gotowi na typowo wakacyjny horror?

Nie zabrakło też zajawki nowego filmu z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem - The Lost City:

Nowy film Michaela Baya z plejadą gwiazd wygląda... niepokojąco i intrygująco. Zobaczcie sami ten szalony trailer Ambulance:

Netflix zaś produkuje filmy tak taśmowo, że... chyba nie do końca mógł się zdecydować który z nich chciałby zareklamować na Super Bowl. Z tej okazji przygotował krótszą wersję swojego line-upowego trailera na 2022 rok, w której najwięcej czasu poświęcił The Adam Project. Można i tak.

A skoro już jesteśmy przy streamingu, to już dziś (!) na Peacock pojawił się reboot Księcia z Bel-Air: