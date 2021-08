Wiele produkcji było określanych mianem rywali lub następców "Gry o tron". Serialowi HBO nie dorównał jednak żaden inny pod względem zainteresowania, tym bardziej, że finał nie okazał się dla fanów tak satysfakcjonujący. Stacja pracuje nad kolejnymi serialami, które zabiorą nas do tego samego świata - spin off "House of the Dragon" zadebiutuje już w przyszłym roku i wygląda na to, że będzie się mierzyć na oglądalność z nadchodzącym serialem Władca pierścieni Amazonu.

Data premiery serialu Władca pierścieni Amazonu

Amazon potwierdził dziś, że serial trafi do oferty Prime Video już 2 września 2022 roku. Tytuł będzie od samego początku dostępny w ponad 240 regionach i krajach na całym świecie, więc w tym gronie nie może zabraknąć Polski. Wygląda na to, że Amazon nareszcie przygotuje serial, który sprawi, że usługą VOD giganta zainteresuje się jeszcze szersze grono widzów.

Serial zabierze nas do Drugiej Ery w mitologii Śródziemia, gdzie panuje względny pokój. Akcja rozgrywać się będzie tysiące lat przed wydarzeniami z "Hobbita" i "Władcy pierścieni" J. R. R. Tolkiena. Serial opowiada o postaciach znanych jak i nowych, którzy będą musieli zmierzyć się z powodującym od dawna strach złem, które powraca.

Pierwsze zdjęcie z serialu Władca pierścieni Amazonu

W obsadzie serialu znaleźli się: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman oraz Sara Zwangobani.

Showrunnerami i producentami wykonawczymi są J.D. Payne oraz Patrick McKay. Grono producentów wykonawczych poszerzają Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond i Sharon Tal Yguado. Współproducentem wykonawczym jest Wayne Che Yip, reżyserką Charlotte Brändström, a producentem Christopher Newman.