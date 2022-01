Amazon ujawnia tytuł i teaser serialu z uniwersum Władcy Pierścieni

Amazon opublikował pierwszy teaser serialu z uniwersum Władcy Pierścieni, który zadebiutuje już na początku września tego roku na Amazon Prime. Akcja The Rings of Power ma miejce na tysiące lat przed wydarzeniami, które znamy z książki J.R.R. Tolkiena.

The Lord of The Rings: The Rings of Power

Amazon powoli buduje atmosferę przed premierą swojej najdroższej dotychczas produkcji, której pierwszy sezon ma kosztować nawet 465 mln USD. Datę premiery znamy już od kilku miesięcy (2 września 2022), ale teraz przyszła pora na pierwszy teaser, który niestety nie zdradza zbyt wiele poza samym tytułem produkcji. The Lord of The Rings: The Rings of Power będzie opowiadał historię, która miała miejsce na tysiące lat przed wydarzeniami z świetnie znanych książek J.R.R. Tolkiena. Opowie nam o 20 pierścieniach mocy, które zostały wykute i wręczone elfom, krasnoludom, ludziom oraz Panu Ciemności - Sauronowi. Jest to tak zwana druga era Śródziemia, w której pojawią się nowi bohaterowie, wcześniej znani tylko z opowiadań. Już nie mogę się doczekać pierwszego prawdziwego trailera tej produkcji.

W obsadzie serialu znaleźli się: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman oraz Sara Zwangobani.

Showrunnerami i producentami wykonawczymi są J.D. Payne oraz Patrick McKay. Grono producentów wykonawczych poszerzają Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond i Sharon Tal Yguado. Współproducentem wykonawczym jest Wayne Che Yip, reżyserką Charlotte Brändström, a producentem Christopher Newman.